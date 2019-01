Direktør: Kampen for et bedre klima er en krig, og vi har brug for flere generaler

Mange af verdens lande er gået helt i stå i deres indsats for at holde den globale temperatur nede. Den hidtidige indsats skal femdobles for at holde en temperaturstigning på 1,5 grader, men fraværet af et globalt lederskab gør opgaven noget nær umulig.

I 2019 er der 27 år siden, at verdenssamfundet erklærede krig mod de menneskeskabte klimaforandringer Det skete i maj 1992 ved The Earth Summit i Brasiliens hovedstad, Rio de Janeiro. Her var FN vært for den første internationale konference om at begrænse de truende klimaforandringer.

Det førte til etableringen af den internationale slagstyrke, der under navnet COP (Conference of The Parties) og med FN som vært skulle samle en hel verdens politikere og eksperter om at løse, hvad man allerede dengang frygtede kunne blive en af menneskehedens største udfordringer.

’Slaget’ åbnedes i Berlin 1995 og blev starten på en lang række globale forsøg på at forene verden i en ambitiøs og tæt koordineret strategi for at bekæmpe ’klimafjenden’, inden den fik en uovervindelig styrke. Men hvad der skulle sikre det globale gennembrud i klimakampen og skabe en bæredygtig verden for kommende generationer, har i stedet afdækket en række geopolitiske fronter og modsætninger mellem lande og regioner i verden og betydet, at det efter foreløbig 24 års kamp ikke er lykkedes at vinde over ’klimafjenden’.

Den er tværtimod blevet så stærk og dominerende, at vi er tvunget til meget hurtigt at udvikle nye ’våben’ for i det mindste at begrænse dens konsekvenser for menneskeheden.

Parallellen til krig – og til en asteroide i sidste uges indlæg i denne serie – er valgt for at understrege den type indsats, der er behov for, hvis det i tide skal lykkes at afværge katastrofer, som århundreder frem vil ændre vores livsform. Set i et politisk perspektiv er det nærliggende at sammenligne med en krigstilstand, fordi det dybest set er, hvad klimaforandringerne risikerer at udvikle sig til.

Men uanset parallellerne viser udviklingen det seneste par årtier, at politikerne konsekvent har undervurderet omfanget og karakteren af klimaudfordringen og nu synes ude af stand til at mobilisere de nødvendige modangreb. En gennemgang af resultaterne fra de 24 COP-møder siden 1995 er en overbevisende anskuelsesundervisning i afstanden imellem politiske intentioner og politisk virkelighed – om hvem der skal yde hvad, og hvem der har ansvar for hvad.

Derfor har store politiske dramaer også udspillet sig på mange af møderne, før man til slut kunne enes om uforpligtende resolutioner og om at skyde de sværeste udfordringer til næste møde. Og derfor er verdens lande efter 24 års tilløb stadig ikke enige om at fastsætte gensidigt forpligtende mål for begrænsningen af CO 2 -udledning, alt imens klimaforandringerne accelererer med næsten eksponentiel kraft.

Den venlige udlægning af COP-indsatsen er, at der her er etableret et nødvendigt forum for dialog imellem næsten 200 lande fra hele verden, og det har bidraget til at skabe global opmærksomhed omkring klimaforandringerne. Det i sig selv tjener et vigtigt formål, men er langtfra tilstrækkeligt til at vinde de store klimaslag.

En mere kritisk vurdering handler om fraværet af reelle resultater – at verden har skabt en handlingslammet mastodont til at løse civilisationens største udfordringer. Problemet er blot, at politikerne har svært ved at indrømme den kendsgerning, og uanset de ofte meget spinkle resultater af de enkelte møder er de næsten altid fejret som en succes og har dermed gjort den politiske fortrængning til en afgørende barriere for reelle fremskridt.

Alle potentielle globale klimaledere er enten på vej ud eller stærkt svækkede af nationale opgør

Konsekvenserne begynder nu at aftegne sig. Netop offentliggjorte rapporter dokumenterer, at et stort antal af verdens førende lande kun har gjort meget små eller ingen fremskridt i klimakampen de seneste år. Derfor er de næppe i stand til at indfri de mål, de blev enige om ved COP21 i Paris, der ellers blev betegnet som et diplomatisk gennembrud. Her blev 197 lande enige om at stile mod en temperaturstigning på maksimalt 2 grader, et mål, der senere er reduceret til 1,5 grader for at afværge de største klimakatastrofer. For fuldstændighedens skyld skal det dog tilføjes, at der atter var tale om intentioner og ikke juridisk bindende aftaler.

Det har desværre også sat sine tydelige spor.

Den internationale institution Climate Action Tracker har netop offentliggjort en analyse af 31 nationers indsats siden Paris-aftalen; heri er EU medregnet som én nation, så i realiteten tæller analysen omkring 55 lande.

I et klimaperspektiv er det deprimerende læsning (se figur 1). 15 lande har med den nuværende indsats kurs mod 3-4 graders temperaturstigning. De tæller bl.a. store økonomier som USA, Kina, Japan, Rusland, Canada og Australien. 5 lande er ydermere på vej mod 4-6 grader, bl.a. Saudi-Arabien, Sydkorea og Tyrkiet. Kun 3 lande kan ifølge analysen holde sig på de 1,5 grader, Etiopien, Marokko og Nepal.

Hvad der er nok så urovækkende: Af de 20 lande, der har kurs mod 3-6 grader, kan de 17 kun noteres for ingen eller mindre fremgang i deres klimaindsats siden 2015.

EU og Canada synes derimod at signalere klar fremgang. Samlet set bevæger landene sig mod temperaturstigninger på 3 grader og derover – altså det dobbelte af, hvad politikerne tilbage i 2015 fastsatte som det maksimale mål. Samme konklusion når FN’s miljøprogram Unep frem til.