Vatikanet under pres: Paven kræver handling på topmøde om sexmisbrug

Når den katolske kirke i dag indleder fire dages topmøde i Rom, er det ikke nok at fordømme sexmisbrug, sagde paven ved mødets åbning. Vatikanet er under pres fra flere sider, forklarer en forsker om mødet, der har flere formål.

Fordømmelse af sexmisbrug er ikke tilstrækkeligt. Der skal konkret handling på bordet, når topmødet i Vatikanet er afsluttet.

Sådan sagde pave Frans, kort tid efter at topmødet om sexovergreb torsdag formiddag begyndte i Italiens hovedstad, Rom.

Paven åbnede mødet med en bøn om hjælp til at vende »denne ondskab til en chance for forståelse og renselse«, skriver nyhedsbureauet AP.

Over fire dage skal biskopper fra hele verden deltage i topmødet, der handler om sexmisbrug i den katolske kirke. Mødet finder sted, efter at sager om seksuelt misbrug er kommet i offentlighedens søgelys flere steder i verden de seneste år.

Vatikanet inviterede til topmødet efter en stor sag om seksuelt misbrug i den romerskkatolske kirke i Chile blev offentliggjort sidste år. Rapporten viste, at knap 80 medlemmer af kirken havde misbrugt børn seksuelt siden 2000.

På mødet deltager også kirkens egne eksperter i forebyggelse samt repræsentanter for ofrene for seksuelle overgreb.

Der er en ny generation af biskopper, som har et genuint ønske om at få ryddet op Jakob Egeris Thorsen, lektor

Mødet har flere formål, siger Jakob Egeris Thorsen, der er lektor i teologi ved Aarhus Universitet og har forsket i den katolske kirke.

»For det første vil man vise, at det er noget, man tager meget alvorligt. I stedet for at skjule problemet ønsker Vatikanet at få vidnesbyrd om overgrebene frem i al offentlighed og tvinge biskopperne fra hele verden til at blive konfronteret med det«, siger han og kalder det en slags »offentlig katarsis«.

Samtidig ønsker Vatikanet at dele ’best practice’ i forhold til at forebygge overgreb, hvor man er nået langt i USA og Europa.

Hidtil har kirken håndteret sexovergrebene som regionale eller kontinentale problemer, forklarer Jakob Egeris Thorsen:

»Nu anerkender man, at det højst sandsynligt er et globalt problem og altså også kan gælde lande, hvor det at tale om sex og overgreb er tabubelagt, og hvor man derfor ikke har overblik over, om der skulle gemme sig større misbrugsskandaler«.

Pres fra flere sider

Ifølge Jakob Egeris Thorsen ligger den kirkepolitiske intention med mødet helt fast:

»Der er en ny generation af biskopper, som har et genuint ønske om at få ryddet op, og som i lang tid har presset på for at få emnet sat på en global katolsk dagsorden«.

Foto: Reuters Tv/Ritzau Scanpix Blandt deltagerne i mødet i Rom er blandt andet formændene for verdens 112 katolske bispekonferencer.

Det er ikke kun paven, der kræver konkret handling. Flere organisationer for ofrene kræver, at biskopper, der dækker over præsters sexmisbrug skal kunne fyres.

Hvis der er troværdige anklager mod en præst, bliver han fjernet fra tjeneste med det samme, selv om han ikke er dømt. Det skete for en amerikansk kardinal så sent som i sidste uge, hvor han fik frataget sit præsteskab som følge af sexanklager mod ham.

»Så hvad gør man med de biskopper, der har dækket over sexmisbrug? Nogle af offerorganisationerne kræver, at de automatisk bliver fyret, hvis de dækker over overgreb, og det er spørgsmålet, om Vatikanet vil det og kan levere på det i den her omgang«, siger Jakob Egeris Thorsen.