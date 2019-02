Nonnernes #MeToo tvinger paven til at bryde tavshed om præsters voldtægter

Titusindvis af nonner har været ofre for seksuelle overgreb i klostre og kirker. Topmøde i Vatikanet skal gøre op med århundreders tavshed og straffrihed for overgreb på børn og kvinder.

Topfolkene i Vatikanet handlede hurtigt, da de for 25 år siden modtog en rapport om præsters seksuelle overgreb på nonner.

Rapporten var udarbejdet af den irske nonne Maura O’Donohue, som i flere år havde indsamlet materiale i form af vidneudsagn fra nonner, præster og læger, men det store arbejde viste sig at være forgæves.

Maura O’Donohue orienterede i februar 1995 kardinal Eduardo Martinez Somalo, leder af Vatikanets magtfulde Kongregation om Troslære, om rapportens indhold. Han lyttede, og derefter blev dokumentationen af seksuelle overgreb på nonner i over 20 lande gemt langt væk.

Den dukkede først op i 2001 i forbindelse med den første store bølge af afsløringer af seksuelle misbrug af børn og kvinder i katolske institutioner: kirker, klostre, hospitaler, universiteter og skoler.

Men Vatikanets daværende talsmand, Joaquin Navarro-Valls, forsøgte i et interview med avisen Irish Times at tale rapporten ned. Han kendte til problemet, men det var »begrænset til et specielt geografisk område«, underforstået Afrika.

Topmøde i Vatikanet

Det var et klassisk forsøg på at lukke debatten om et problem, som i de seneste år er eksploderet i ansigtet på skiftende paver, kardinaler og præster.

Siden torsdag har sexovergreb på børn og kvinder været temaet for et møde i Vatikanet, hvor 190 af kirkens absolutte topfolk med paven i spidsen er samlet for at drøfte titusindvis af gejstliges kriminelle handlinger over for børn og kvinder i utallige årtier. Mødet slutter i dag, og en af konklusionerne bliver et krav til biskopperne om at melde overgreb til politiet og samarbejde med myndighederne.

Først for knap en måned siden indrømmede pave Frans I problemets omfang ved et improviseret pressemøde i det fly, der bragte ham tilbage til Rom efter et besøg i Dubai.»Alle gør det ikke, men præster og biskopper har gjort det. Det fortsætter, for det stopper ikke bare, fordi vi erkender problemet. Men vi har arbejdet med sagen i et stykke tid«, sagde han og spurgte: »Skulle vi have gjort mere? Ja. Har vi viljen til det? Ja«.

Paven har senere henvist til, at især forgængeren, Benedikt XVI, tog de første indledende skridt til at bekæmpe både misbrug af børn og nonner. Men han mødte – ligesom Frans I – massiv modstand i Vatikanet, og temaet er ømtåleligt også blandt de troende, som en snak med netop troende uden for en kirke i det meget borgerlige og meget katolske 16. arrondissement i Paris viser.

En ung kvinde indrømmer, at der kan være problemer.»Men vi taler om ganske få tilfælde. I enhver organisation er der sorte får, og nu taler man i det mindste åbent om det«, siger hun.

En anden kvinde bryder ind og hvæser rasende. »Kirkens mænd bruger deres liv på at tjene andre. Det er sørgeligt, at paven nu deltager i en kampagne, som skal svække kirken netop nu, hvor alting er i opløsning«.

Kun en enkelt støtter pavens bestræbelser på at rydde op.»Disse sager kaster et dårligt lys over kirken. Det har vi ikke brug for. Det er næsten umuligt at finde unge, som vil hellige sig præstegerningen, klostrene er tomme, og antallet af troende falder, selv her i kvarteret«, siger den midaldrende kvinde Laura Ramirez.

Den tilsvarende debat finder også sted indenfor i Vatikanet og i katolske kredse uden for, og repræsentanter for ofrene, hvad enten det drejer sig om børneofre eller kvinder, er langtfra imponerede over pavens initiativ.

»Paven og kirkens ledelse har kendt til dette problem i flere år, så det er forstemmende, at de først reagerer nu«, hedder det i en erklæring fra Anne Barrett Doyle fra den amerikanske organisation Bishop Accountability, der har indsamlet et gigantisk materiale om præsters og nonners overgreb på børn samt præsters misbrug af nonner.