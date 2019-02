Labour-leder skifter Brexit-kurs for at holde sammen på sit parti

FOR ABONNENTER

Labourleder Jeremy Corbyn har længe slået syv kors for sig, når partifæller har forsøgt at presse ham til at gå ind for en ny folkeafstemning om Brexit. Selv om det er en del af partiets politik, at man kan lande der, har Corbyn enten forsøgt at undgå kravet eller, som han gjorde i slutningen af januar, støttet det, men gjort det med en tydelig afstandtagen.