I en sværm af kameraer ankom Donald Trumps tidligere topadvokat Michael Cohen, der var blevet indkaldt til afhøring i ndersøgelsesudvalget i den amerikanske Kongres. Manden er blevet kaldt Trumps pitbull og stod for Trumps forbindelser til Rusland.

Allerede inden Cohen var blevet afhørt, stod det klart, at det ikke var pæne ord om Trump, der ville falde.

»Han er racist. Han er en bedrager. Han er en svindler«, sagde Michael Cohen, da han endelig fik ordet.

»Jeg havde aldrig troet, at han kunne føre en kampagne på had og intolerance – og faktisk vinde«, sagde han videre.

Inden Michael Cohen, der blev advokat for præsidenten i 2007, fik ordet, sad han bænket i udvalgsværelset i næsten en halv time, mens udvalgsmedlemmerne diskuterede værdien af hans vidneudsagn.

Sidst jeg var i Kongressen, var det for at beskytte Trump, nu er jeg her for at fortælle sandheden Michael Cohen, tidligere topadvokat for Donald Trump

Cohen valgte nemlig sidste sommer at samarbejde med Rusland-efterforsker Robert Mueller og er siden blev idømt tre års fængsel for blandt andet skattesnyd og for at have vildledt Kongressen i en tidligere afhøring i foråret 2018.

»Jeg er enig i, at vi må tage højde for, at Cohen tidligere har løjet, men vi skal høre vidneudsagnet«, sagde Elijah Cummings, demokratisk formand for undersøgelsesudvalget. Han understregede, at det ikke er en gratis omgang for Cohen at vidne igen, og det ville have juridiske konsekvenser, hvis han atter løj.

»Han har en hel del at tabe«, understregede Cummings.

Et af de republikanske udvalgsmedlemmer, Jim Jordan, tog straks til genmæle. Han mente, at hele høringen var blevet sat i scene af Trumps modkandidat ved præsidentvalget, Hillary Clinton, og hendes folk.

»Det er første gang, at en, der er blevet dømt for at lyve for Kongressen, så hurtigt efter er blevet indkaldt som vidne«, sagde Jim Jordan.

Penge til pornostjerne

Men så gik høringen i gang, som præsident Donald Trump måtte følge fra Vietnams hovedstad, Hanoi, hvor han er optaget af topmødet med Nordkoreas leder, Kim Jung-un.

»Sidst jeg var i Kongressen, var det for at beskytte Trump. Nu er jeg her for at fortælle sandheden«, sagde Cohen.

Præsidenten kunne blandt andet høre Cohen forklare, at Trump forsøgte at betale sig fra at få afsløret en affære med pornostjernen Stephanie Clifford – kendt under kunstnernavnet Stormy Daniels.