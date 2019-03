Smitsomme ebola patienter flygtet efter angreb på behandlingscenter

Sundhedsmyndighederne eftersøger fire meget syge ebola-patienter, som flygtede efter en gruppe ukendte personer angreb et behandlingscenter i kernen af verdens næststørste ebolaepidemi. Centeret i Katwa i den østlige del af landet er drevet af Læger uden Grænser, der nu midlertidigt har stoppet deres arbejde.

»Som læger og behandlere er det meget smerteligt at efterlade patienterne, deres familier og andre borgere på et tidspunkt, som er så kritisk for hele indsatsen mod Ebola. Men efter de to angreb har vi ikke andre muligheder end at stoppe vores aktiviteter«, siger lederen af MSFs katastrofeindsats, Hugues Robert til nyhedsbureauet AP.

Den frygtede blødningsfeber har på ottende måned bidt sig fast i Nord Kivu og Ituri provinserne, hvor mindst 879 personer er blevet smittet hvoraf 488 er døde.

De flygtede patienter er i den mest smitsomme fase af sygdommen og skaber dermed flere problemer for forsøget på at inddæmme og bremse epidemien. De 8 sygeste patienter var ude af stand til at flygte, og en stor del af de øvrige patienter er tilbage i behandling, men de fire forsvundne udgør en voldsom risiko for yderligere spredning af sygdommen.

Ebola og 100 væbnede grupper

De er nu en del af den ukendte men store gruppe af smittede, der ikke er i kontakt med den omfattende indsats mod sygdommen. Netop ukendte smittebærere er hovedårsagen til, at udbruddet bliver ved med at sprede sig i det urolige område, selv om FN’s verdenssundhedsorganistation WHO, ngo-organisationer og congolesiske sundhedsarbejdere især med brug af vaccinationer har haft held til at forhindre en katastrofal udvikling.

Vaccinerne var ikke til rådighed under den store vestafrikanske ebolepidemi i 2014-16. Dengang blev over 30.000 smittet og flere end 11.000 døde. Først da WHO erklærede, at epidemien var en trussel mod den internationale sundhed blev der sat tilstrækkelige ressourcer ind til at udbruddet i Guinea, Sierra Leone og Liberia til sidst blev bremset.

Efter katastrofen i Vestafrika kom der for alvor gang i udviklingen af både vacciner og eksperimentel behandling, som nu kan bruges under udbruddet i DRC. Eksperter vurderer, at dødstallet også skulle tælles i tusinder, hvis man ikke havde haft især vaccinerne. de bruges til såkaldt ringvaccination af de syges familier, deres omgangskreds og disse personers omgangskreds.

Men de seneste dages angreb i Katwa viser, hvordan det først og fremmest er den ekstremt dårlige sikkerhedssituation, der gør indsatsen mod ebolaen vanskelig. Mindst 100 bevæbnede militser og smågrupper bekæmper hinanden, myndighederne og en FN fredsstyrke. Det er især de store forekomster af guld, diamanter og sjældne jordarter i området, der holder gang i konflikterne.