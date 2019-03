Eks-manden bestemmer: Ung amerikansk mor nægtes udrejse fra Saudi-Arabien med sin datter

Den amerikanske kvinde Bethany Vierra er malet op i et hjørne. Hendes saudi-arabiske tidligere mand hindrer hende – og deres barn – i at forlade kongedømmet.

Hun kan ikke rejse hjem. Hun kan ikke bruge sin bankkonto. Hun kan ikke rejse med sin datter. Og hun kan ikke skaffe sig en advokat. Hjemme i USA ville man sige, at Bethany Vierra var i »deep sh…«

Alle kvinder, også ikke-saudiarabiske, er nødt til at få deres værges tilladelse til at forlade landet...

Det skulle, som New York Times, skriver, have været et eventyr. Den unge amerikaner tog til Saudi-Arabien, underviste på et kvinde-universitet, etablerede en virksomhed, giftede sig med en saudiarabisk forretningsmand, og sammen fik de en datter, Zainab. Med krøllet hår, skriver avisen.

Så blev forældreparret skilt, og nej, resten er ikke et eventyr.

Selv om Bethany Vierra er skilt, er hun nu afhængig af sin saudiarabiske tidligere mand. Det var ikke en hemmelighed, da hun giftede sig i kongedømmet. Alle kvinder, også ikke-saudiarabiske, er nødt til at få deres værges tilladelse til at forlade landet. Og Bethany Vierras værge er hendes eks-mand, uanset at de er skilt.

Og som det amerikanske udenrigsministerium selv skriver til sine statsborgere i Saudi-Arabien, vil det ikke være muligt at skaffe udrejsevisa til mindreårige børn af amerikansk-saudiarabiske forældre uden faderen/værgens tilladelse.

Bethany Vierra har dobbelt statsborgerskab. Men Saudi-Arabien betragter hende kun som saudiarabisk statsborger. Og hun vil derfor ikke kunne bringe datteren med ud af landet uden faderens accept. Hun og datteren forsøgte at komme hjem for at fejre jul – det afviste ægtefællen/faderen at give dem grønt lys til.

Og det bliver værre og værre. Nu er Bethany Vierras opholdstilladelse løbet ud, så hun i dag er ulovligt i landet. Det betyder ifølge New York Times, at hun ikke kan gå til politiet, ikke kan få adgang til sin bankkonto og ikke betale de ansatte i sin virksomhed.

Mødte manden i Saudi-Arabien

Den i dag 31-årige kvinde kom til Saudi-Arabien i 2011 for at undervise, mens hun selv gjorde en universitetsafhandling færdig. Der mødte hun sin senere mand. De giftede sig i 2013, og ifølge en kusine, som avisen har talt med, gik det strålende i starten. Datteren Zainab blev født året efter.

Men ifølge kusinen viste manden sig at have et stramt temperament. Han råbte og bandede oven i købet foran datteren.

Hvem der krævede skilsmisse først, står uklart. Da Bethany Vierra selv begærede en ophævelse af ægteskabet, som det er muligt, hvis manden ikke lever op til sine forpligtelser, gjorde han selv gældende, at han havde opløst ægteskabet et halvt år før.

Hun er derfor fanget af det omstridte værge-system, som internationale menneskeretsorganisationer kritiserer for at låse kvinder til mænd, der ikke nødvendigvis vil det samme, som kvinderne selv vil.

Dybtliggende ulighed

Værge-systemet er grundlaget for en dybtliggende ulighed mellem mænd og kvinder i kongedømmet.

Landets magtfulde kronprins fik sidste sommer stor opmærksomhed på at give kvinder tilladelse til at køre bil. Han har også tilladt biografer og ladet kvinder få adgang til sporthaller og stadions. Men så længe værgesystemet består, er det kvindernes værge – far, mand, bror, onkel – som bestemmer, om og hvorhen de må færdes uden for hjemmets mure.

Det vil så længe. værgeloven gælder, være manden/faderen, som bestemmer, om datteren kan få et pas og forlade Saudi-Arabien.