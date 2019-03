EU-kommissær Margrethe Vestager bekræfter: Deltager i kampen om de tunge poster i EU

Den danske konkurrencekommissær bekræfter i et interview, at hun er kandidat til de EU-topposter, der bliver ledige efter parlamentsvalget i maj, herunder jobbet som formand for kommissionen.

Når EU-kommissær Margrethe Vestager i dag på et møde i Bruxelles stiller sig i spidsen for sin europæiske partiorganisation Alde, bliver hun en del af dens ansigt frem mod europaparlamentsvalget 23.-26. maj. Samtidig bliver hun officielt kandidat til en af de EU-topposter, der skal fordeles efter valget, blandt andet posten som formand for EU-Kommissionen.

Det bekræfter hun nu for første gang, i et interview med Politiken.

Modsat de øvrige europæiske partiorganisationer er Alde (Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa) imod ideen med spidskandidater, Spitzenkandidaten. Derfor stiller den med et hold og ikke bare med ét navn.

»Jeg er en del af holdet«, siger hun.

Margrethe Vestager er dog ubetinget den mest prominente politiker på det liberale hold, og derfor vil hun også være den, fokus retter sig imod – som fokus har været rettet mod hende i de snart 5 år, hun har været EU’s konkurrencekommissær.

»Frem til valget skal jeg bidrage med at fortælle om, hvad vi har gjort i de seneste 5 år. Jeg kommer nok ikke så meget rundt, jeg har stadig et fuldtidsjob at passe, men der bliver fælleseuropæiske diskussioner, hvor jeg kommer til at deltage«, siger Margrethe Vestager.

Kommissionens udfordringer

Hun ser to store udfordringer for den næste kommission, som skal vælges til sommer og tiltræde 1. november. Det er klimaet, og det er teknologien, digitaliseringen. To emner, der kunne omformes til to superkommissærposter lige under kommissionsformanden.

»Her er ikke noget valg: Vi kan ikke vælge klimaet fra, vi kan ikke vælge den digitaliseringen fra. Det er vilkår, som vi skal sætte retning for. Og hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi tager de to udfordringer dybt alvorligt, er det dem, der kommer til at definere vores samfund. I stedet for at vi selv kommer til at forme vores samfund«, siger hun.

Et stærkt kort

For Rem Korteweg, som er seniorforsker ved hollandske Clingendahl, institut for internationale relationer, er Vestager et stærkt kort, men hun kan få det svært.

»Hun er velrespekteret, seriøs, synlig, aktiv og et stærkt kort for Alde. Personligt mener jeg, at hun ville blive en fremragende formand for kommissionen. Men hun kan blive stoppet af sine egne, for Alde har gode kandidater, og jeg tror kun, de får én post«, siger Rem Korteweg og nævner den hollandske premierminister, Mark Rutte, som en, der kan spænde ben for Vestager.

Margrethe Vestager vil ikke kommentere sine muligheder for at få et af topjobbene i EU. Hun er kåret til den mest populære kommissær og nævnes i international presse som et bud, om end usikkert, til posten som kommissionsformand i EU efter Jean-Claude Juncker.

Foruden den prestigefulde post som kommissionsformand bliver flere andre topposter ledige, blandt andet posterne som EU-præsident, EU’s udenrigsminister og præsident for Den Europæiske Centralbank, ECB.

De to super-vicekommissærer, som kun er på tegnebrættet, kunne også være interessante for Vestager, men hun holder de kort tæt ind til kroppen. Og fra dansk side har både V og S afvist at ville udnævne hende til dansk kommissær igen.

Men skulle Vestager ende med at få en af de helt tunge poster, vil en dansk regering få svært ved at forhindre en udnævnelse.

Efter valget forventer Vestager, at en bred koalition af partier sætter sig sammen og formulerer en strategi for den kommende valgperiode. En koalition, som skal være svaret på især de højrepopulistiske partier, som har godt fat flere steder i Europa og også ventes at blive styrket ved valget.

»Vi har brug for en stærk koalition, så vi kan fastholde det, der er hele fundamentet for vores europæiske demokrati: respekten for retsstaten. Det, vi står inde for. Dermed sender vi også et signal til Europas borgere om, at det europæiske demokrati virker«.