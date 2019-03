USA-analyse: Mueller har afleveret sin længe ventede undersøgelse. Forstå her hvad man nu kan forvente

Det har været lidt som at vente på en baby.

En ukendt størrelse man har kunne ane konturerne af, men som man ikke har vidst om kom ud som fugl eller fisk. En forløsning som amerikanere afhængig af, om de elsker eller hader Trump har haft meget forskellige forhåbninger til.

Men fredag aften kom den endelig. 675 dage efter den særligt udpegede efterforsker Robert S. Mueller III blev udnævnt til overse efterforskningen, afleverede han den længe ventede ruslandsundersøgelse til justitsministeriet.

Den særligt udpegede efterforsker og hans team har brugt næsten to år på at efterforske Ruslands indblanding i præsidentvalget 2016 til fordel for Trump, om hvorvidt Trumps medarbejdere koordinerede med russerne om dette plot og desuden om præsidenten har forsøgt at forhindre efterforskningen.

Men hvad der længe ikke har stået klart og heller ikke gør det i dag, er, om noget af dette vil føre til, at præsident Trump vil blive stillet for en rigsretssag, eller for den sags skyld bliver tiltalt for kriminelle handlinger efter sin præsidentperiode

Men i modsætning til de fleste babyer er Muellers aflevering lige nu en smule antiklimatisk. Rapportens konklusioner er ikke tilgængelige for andre end justitsminister William Barr og et par af hans medarbejdere. Det eneste nye, man ved lige nu, er, at rapporten ikke indeholder flere kriminelle tiltaler. Men man ved ikke hvordan og hvorfor eller andre detaljer om, hvad Mueller og hans team eventuelt har fundet ud af om præsidenten.

Lige nu venter hele USA på, at justitsminister Barr skal aflevere et referat af rapporten til Kongressens politikere. Barr meddelte fredag, at det kan ske allerede denne weekend.

Men hvad og hvor meget hans referat vil byde på står endnu ikke klart. Det er op til justitsministeren at afgøre, hvad sådan et referat skal indeholde. Fredag meddelte Barr blot, at han vil dele rapportens ’principielle konklusioner’.

Hvad man allerede ved

Det, man allerede ved om undersøgelsen, er baseret på de mange kriminelle tiltaler den særlige efterforsker Mueller har bragt til torvs de seneste knap to år. Det er ikke småsager, og de har kastet en skygge over Trump og hele hans hidtidige præsidentembede.

Her står det klart, at Mueller har tiltalt 34 mennesker, derunder seks af Trumps tidligere ansatte og rådgivere, hvoraf flere skal i fængsel.

Ruslandsundersøgelsen har vist, at Rusland blandede sig i præsidentvalget ved at hacke og stjæle demokraternes emails, lække dem på tider, hvor det var fordelagtigt for Trump og forsøgte at så splid i befolkningen via falske profiler på sociale medier. Præsidentkandidaten Trump bød russernes stjålne emails velkommen fra talerstolen, hans medarbejdere og familie tog glædeligt imod russisk tilbud om »smuds« på Clinton. Hans rådgivere kendte ydermere til, at demokraterne havde fået stjålet deres emails, før det var offentligt kendt.

Undersøgelsen har også vist, at Trump forsøgte at lave hemmelige forretninger i Rusland under valget, som han senere løj om. Og at hans medarbejdere og omgangskreds var fuld af snydepelse, hvor adskillige af dem løj for Muellers efterforskere om deres handlinger. En af dem er hans kampagnechef Paul Manafort, som nu skal i fængsel både for det og en række andre alvorlige forbrydelser. En efterforskning affødt af ruslandsundersøgelsen har desuden vist, hvordan Trumps personlige advokat Michael Cohen under valgkampen betalte kvinder tystyspenge på Trumps »anvisning« for at få dem til at holde mund med deres påståede affærer med Trump.