Nato beholder Stoltenberg som chef to år mere

Norges tidligere statsminister Jens Stoltenberg får to år mere på posten som Natos generalsekretær.

Hans mandat bliver forlænget til 30. september 2022, skriver Nato i en pressemeddelelse.

De øvrige Nato-lande har givet udtryk for deres 'støtte til generalsekretærens arbejde for at tilpasse og modernisere Nato og sikre, at det er klar til fremtiden', lyder det fra forsvarsalliancen efter et møde torsdag eftermiddag.

»Jeg er glad for at blive bedt om at fortsætte i et meget meningsfyldt job«, siger Stoltenberg ifølge det norske nyhedsbureau NTB.

»Jeg ser frem til at fortsætte arbejdet med at modernisere verdens stærkeste militæralliance, så den også i fremtiden er rustet til at håndtere en krævende sikkerhedssituation i en uforudsigelig verden«.

Om NATO Navn: Den Nordatlantiske Traktats Organisation. Historie: Politisk og militær alliance dannet i 1949 mellem 12 lande i Nordamerika og Vesteuropa. Medlemmerne lovede gensidigt at støtte og beskytte hinanden mod trusler fra Sovjetunionen. Kerne: Den såkaldte musketered - traktatens artikel 5 - siger, at et angreb på ét medlem regnes som et angreb på dem alle. Musketereden har kun været aktiveret én gang: 12. september 2001, dagen efter terrorangrebene i USA. Medlemmer: 29 lande. Stifterne var Belgien, Canada, Danmark, Frankrig, Holland, Island, Italien, Luxembourg, Norge, Portugal, Storbritannien og USA. Senere tilkomne medlemmer: Grækenland, Tyrkiet, Vesttyskland (senere Tyskland), Spanien, Polen, Tjekkiet, Ungarn, Estland, Letland, Litauen, Slovakiet, Slovenien, Bulgarien, Rumænien, Albanien, Kroatien og senest Montenegro. Hovedkvarter: Bruxelles i Belgien. Militærkommando: Shape (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) i Mons i Belgien. Ledelse: Generalsekretæren kommer traditionelt fra et europæisk medlemsland. Nordmanden Jens Stoltenberg har haft posten siden 2014. Øverste militære leder er per tradition en amerikaner. Det har siden maj 2016 været den amerikanske hærgeneral Curtis M. Scaparrotti. Natos øverste myndighed er Det Nordatlantiske Råd (NAC), der til daglig består af ambassadører fra medlemslandene. NAC har kontorer i Nato-hovedkvarteret og holder møder hver uge. Med jævne mellemrum mødes NAC på udenrigs- eller forsvarsministerniveau. Stats- og regeringscheferne holder topmøde efter behov. Hvert land har et medlem af Natos militærkomité, der fungerer som rådgiver i militære spørgsmål. Militærkomitéens leder har siden juni 2018 været briten Stuart Peach. Han afløste tjekken Petr Pavel. Kilde: Nato. Vis mere

Stoltenberg tiltrådte 1. oktober 2014.

Med forlængelsen bliver Stoltenberg den generalsekretær, der har siddet næstlængst tid på chefposten i Nato.

Han er oprindelig valgt for fire år, men er tidligere blevet forlænget med to år frem til 2020.

Den længst siddende generalsekretær er Joseph Luns, der sad i chefstolen i 12 år og 268 dage.

Nyheden om Stoltenbergs forlængelse kommer ugen inden, at Nato markerer sin 70-årsdag i Washington.

ritzau