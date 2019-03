Valg i Ukraine: Oleg dræbte 24, før han selv blev skudt. Var revolutionen ofrene værd?

Valg søndag i Ukraine

Hvem stemmer du på?





Vi er i krig

Jurii Pikhur, 42 år, it-specialist: »Jeg stemmer på Petro Porosjenko (den siddende præsident, red.). Blandt de fem førende kan jeg ikke få øje på andre, der er kvalificeret til at lede et land i krig og repræsentere vores interesser i udlandet. Porosjenko er det mindste onde, især har han dog ikke haft meget held med at stoppe korruptionen. Men jeg forventer ikke, at han ene mand kan ændre et rodfæstet system med et snuptag. Det tager tid.

Vi har fået kirken tilbage

Natalia Pasechnyk, 62 år, historiker.»Vi er allerede nået langt væk fra sovjettiden. Vi er trygge. De unge kan arbejde og udtrykke sig frit, og de gør det. Og meget vigtigt for mig: Porosjenko har gjort kirken uafhængig af russerne – efter 600 år har vi fået vores kirke tilbage. Det har givet liv og frihed i det spirituelle liv. Jeg er bange for, at vi hvis ændrer noget, så går landet ned. Jeg stemmer på Porosjenko.

Tv-stjerne vækker tillid

Dima Jefimov, 19 år, læser nationalstatistik. »Jeg stemmer helt klart på Selenskij (populær tv-stjerne, der ligger nummer et i målingerne, red.) Han griber politik an på en ny måde, som jeg godt kan lide. Han har ingen erfaring og har ikke sagt meget konkret om, hvad han vil gøre. Men han lægger sine overvejelser og debatter med eksperter ud på YouTube. Det fortæller mig mere end traditionelle valgløfter, der alligevel bliver brudt.

Bange for at tage fejl

Lubov Semenovna, pensionist: »Jeg har ikke besluttet mig endnu, det gør jeg nok først, når jeg står i boksen. Det er svært. Det er vores børn og børnebørns fremtid, der står spil, og jeg er så bange for tage fejl. At træffe en beslutning, der sender landet i en helt forkert retning. Jeg vil gerne have forandringen, men det rummer også en risiko.

