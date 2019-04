EU-lande vedtager reform af ophavsret i EU

Den stærkt omstridte reform af ophavsret i EU er endeligt vedtaget. Ved en afstemning har EU-landene mandag vedtaget regelpakken om ophavsret.

Der har været voldsom debat om regelpakken, der vil ændre EU's to årtier gamle regler for ophavsret på nettet.

Reglerne lægger op til, at platforme som Facebook, YouTube og Google får ansvar for at sikre, at der ikke bliver delt materiale, som andre har rettighederne til.

19 medlemslande stemte for reformen, mens seks stemte imod og tre undlod at stemme.

Reformpakken fik grønt lys fra Europa-Parlamentet i sidste måned.

Kritikere af det nye direktiv mener, at det vil være censur og enden på internettet, som man kender det i dag.

I februar blev EU-Kommissionen, medlemslandene og EU-Parlamentet enige om pakken. Næste skridt var så, at parlamentet skulle blåstemple direktivet.

Aktivister og lobbyister har presset meget på, med det håb at direktivet alligevel ville blive nedstemt.

Mange kulturpersonligheder i EU-landene har været involveret i debatten om reformen.

