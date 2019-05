USA's militær har dræbt 17 krigere fra IS i Somalia

USA's militær siger, at det har dræbt 17 krigere fra Islamisk Stat (IS) ved to luftangreb i den nordlige del af Somalia i denne uge.

Oplysninger om angrebene blev fredag offentliggjort af USA's Afrika-kommando, som har ansvaret for USAs militære styrker i Afrika.

13 tilhængere skal være blevet dræbt ved et luftangreb onsdag i Golis-bjergene i den selvstyrede region Puntland. Dagen efter blev der gennemført et nyt angreb mod en lejr i samme område. Her menes fire at være blevet dræbt.

USA har optrappet luftangreb i Somalia, efter at Donald Trump blev præsident. Amerikanerne hævder at have dræbt over 800 yderliggående islamister i de to seneste år.

IS har rekrutteret medlemmer i Puntland, men gruppen er fortsat lille i Somalia i sammenligning med al-Shabaab, som er langt den største islamistiske gruppe i Somalia.

Al-Shabaab er en ekstremistisk islamistgruppe, som har kæmpet mod Somalias regering, der støttes fra Vesten.

Islamisterne blev i 2011 fordrevet fra Mogadishu og størstedelen af deres områder i Somalia. Men bevægelsen har hyppigt foretaget blodige angreb i både Somalia og nabolandet Kenya.

I september 2013 dræbte al-Shabaab mindst 67 mennesker og sårede langt flere ved et angreb på det populære butikscenter Westgate i Nairobi.

USA's militære styrker i Afrika anslog sidst i 2018, at antallet af IS-krigere i Somalia mellem 75 og 250 - sammenholdt med mellem 3000 og 7000 medlemmer af al-Shabaab.

ritzau