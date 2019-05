Østrigs forbundskansler Kurz på vej til krisemøde. Han møder nu hård kritik for samarbejdet med det højre-nationalistiske Frihedsparti, hvis leder var klar til at sælge ud af nationale interesser. Foto: TOPSHOT - Austrian Chancellor Sebastian Kurz arrives for a meeting with the Austrian President on May 19, 2019 in Vienna. - Austrian Chancellor Sebastian Kurz on Saturday announced fresh elections after his coalition collapsed following a video sting that forced his deputy, far-right leader Heinz-Christian Strache, to resign. (Photo by HANS PUNZ / APA / AFP) / Austria OUT