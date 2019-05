Red Barnet: Voldelig eskalering i Syrien har kostet mindst 38 børn livet

FOR ABONNENTER

Niårige Hasan boede indtil for nyligt i den syriske by Idlib, hvor han gik i tredje klasse. En forholdsvis normal tilværelse for et barn, der er vokset op i et land, der har været hærget af borgerkrig i otte år. Men et bombeangreb på hans lokale skole, hvori en af hans skolekammerater blev dræbt, har sendt ham og hans familie på flugt.