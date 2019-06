Franske børn med dansk baggrund er hentet ud af syriske lejre

To forældreløse franske børn med dansk baggrund er hentet ud af lejre i det nordøstlige Syrien.

Ifølge Udenrigsministeriets Borgerservice er de to børn en del af en gruppe på 12 børn, der for to dage siden blev evakueret til Frankrig.

»Udenrigsministeriets Borgerservice kan bekræfte, at to forældreløse franske børn, som også har dansk baggrund, mandag er blevet evakueret til Frankrig i et tæt samarbejde mellem franske og danske myndigheder«, skriver Udenrigsministeriet i en mail til Politiken.

Ministeriet oplyser, at man er i tæt kontakt med børnenes danske pårørende.

»Udenrigsministeriet vil yde konsulær bistand i deres dialog med de franske myndigheder om de næste skridt i sagen«, skriver ministeriet. Det fremgår ikke af ministeriets oplysninger, om de to børn har dansk statsborgerskab, eller hvor de er født.

Ifølge de franske myndigheder er gruppen af børn, landet modtog mandag, »særligt sårbare«. Nogle er syge og underernærede, oplyser det franske udenrigsministerium ifølge Franceinfo. Den yngste af de 12 børn er ifølge BFM TV 1 år, mens den ældste er 10 år gammel.

»Beslutningen blev taget i lyset af situationen for disse særligt udsatte, små børn«, lød det mandag fra den franske regering ifølge Franceinfo.

Ifølge den kurdiske udenrigskoordinator, Abdulkarim Omar, blev børnene udleveret søndag fra lejren Ain Issa, som sammen med al-Hol og al-Roj udgør de kurdisk kontrollerede lejre i området.

På Facebook skriver han, at den franske delegation ved forhandlingerne om udleveringen tilkendegav, at den er klar til at give »alle former for diplomatisk, politisk og militær støtte« til det kurdiske selvstyre.

Børnene er ifølge franske medier indlagt på et hospital, hvor de bliver fysisk og psykisk undersøgt. Inden for de kommende ti dage vil der blive afholdt høringer i børnenes sager for at finde frem til, hvor de skal anbringes. Ved høringerne vil blandt andre børnenes bedsteforældre ifølge BFM TV blive inviteret til at deltage. Her vil en dommer vurdere, om de skulle være egnet til at påtage sig ansvaret for børnene.

Det er den anden hjemtagelse, Frankrig har foretaget, i løbet af de seneste tre måneder.

Flere danske børn sidder i syriske lejre

Det fremgår ikke, hvilken af de tre lejre i det nordøstlige Syrien, de to børn med dansk baggrund har opholdt sig i.

Ifølge Politikens oplysninger er otte børn og fem voksne registreret som danske i den kaotiske og overfyldte lejr al-Hol, der huser 11.000 internationale kvinder og børn, som er kommet til lejren i takt med, at de sidste IS-kontrollerede områder faldt i slutningen af marts.

I alt sidder der omkring 74.000 kvinder og børn i al-Hol lejren, som Røde Kors og Læger Uden Grænser vurderer befinder sig i en humanitær krise.

Derudover er fem børn mellem 1 og 11 år, samt en kvinde, som er registreret som danske, tilbageholdt i en af de andre, mindre lejre i det kurdisk-kontrollerede område.

Ifølge TV 2 forhandler de danske myndigheder om udleveringen af en 12-årig dansk dreng, der blevet skudt i ryggen under flugten fra Baghouz i marts. Ifølge Politikens oplysninger har drengen siddet i al-Hol lejren siden 2. marts.

Den kurdiske udenrigskoordinator, Abdulkarim Omar, oplyser til Politiken, at man af sikkerhedsmæssige årsager ikke kan udtale sig om sagen. Heller ikke udenrigsministeriet vil udtale sig om den konkrete sag.

Både Norge og Sverige har i den seneste tid hentet nogle af deres børn ud af lejrene i det nordøstlige Syrien.

I maj vendte syv forældreløse børn hjem til Sverige. I mens Norge i sidste uge hentede fem ligeledes forældreløse børn tilbage.