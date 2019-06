USA's vestkyst er løbet tør for strande, hvor døde hvaler kan rådne op

Langs USA’s, Canadas og Mexicos kyst er over 100 gråhvaler strandet. Der er så mange, at myndighederne må spørge strandejere om hjælp til at skaffe steder, man kan lade de store dyr ligge og rådne.

Siden årsskiftet er der på den amerikanske vestkyst strandet 81 gråhvaler, hvor der normalt kun strander cirka 35 årligt. Hvis man tæller Canada og Mexico med, er der samlet set cirka 160 hvaler, som er strandet.

På en uge strandede 29 gråhvaler, alene i staten Washington, rapporterer nyhedsbureaet AP. Man har ikke set lignende tal siden år 2000, hvor der strandede mere end 100 hvaler på den amerikanske vestkyst.

Og ifølge forskere er det højst sandsynligt kun cirka 10 procent af det egentlige antal af døde hvaler. De andre er enten sunket til havbunden eller strandet så øde steder, at ingen opdager dem. Det betyder, at der kan være op mod 1.600 gråhvaler, som er strandet i bare de første 5 ½ måneder af 2019.

Det har fået The National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) til at slå alarm, og de kalder fænomenet for ’en usædvanlig dødelig begivenhed’.

Faktisk er situation nu så slem, at der ikke er flere strande, hvor hvalerne kan ligge og rådne op. Derfor har NOAA nu spurgt strandejere om hjælp, så hvalen vil få lov til at ligge på deres strand, og rådne op i nogle måneder, som er den mest optimale nedbrydningsproces.

Nogle af dem, der har en død hval liggende på deres strand er Stefanie Worwag, og Mario Riveria.

»Det er en unik mulighed her på stranden, og så kan vi overvåge og studere, hvor hurtigt det i realiteten går« sagde Stefanie Worwag til The Guardian.

Selvom det lyder slemt, går det faktisk rigtig godt med gråhvalerne. De blev fjernet fra listen af truede dyrearter i 1994, efter at have været nede på kun at være omkring 2000 hvaler. I dag er omkring 27.000.

»Den nedbrydes pænt. Der har været et par dage i denne uge, hvor jeg var ude at slå græs og så pludselig kunne lugte den« sagde Mario Riveria om lugten fra den 12 meter voksne hval, som lå knap 140 meter fra deres hus.

Parret bruger citronskaller til at nedbryde hvalen hurtigere. Og det virker, ifølge Mario Riveria.

Klimaforandringer

Der er flere teorier om hvorfor så mange gråhvaler er strandet i år.

Den første er, at der simpelthen er for mange hvaler, og at der ikke er mad nok til dem alle sammen. Men hvalekspert Calambokidis sagde til AP:

»Det er jo ikke sådan, at der er dobbelt så mange gråhvaler i år i forhold til sidste år. Stigningerne i antallet er små, så hvorfor ville man lige pludselig forvente så mange døde? Der må være en anden variabel«.

En anden mulighed er klimaforandringer. Hvalerne svømmer hvert år 16.000 kilometer fra Arktis til Mexico, hvor de bor om vinteren og føder deres unger. Om sommeren lever de i det kolde Arktis, og her æder de sig fede, så de kan klare den lange rejse til Mexico.

Forskere tror, at smeltende havis er en af grunde til at hvalerne dør, for så er der ikke nok føde nok til mange af dem. Mange af de fundne hvaler var også underernærede, eller havde, som hos Stefanie Worwag og Mario Riveria, maven fuld af ålegræs, som ikke er hvalens normal diæt.

»Denne hval var desperat efter føde« sagde Mario Riveria. »Det er ligesom et sultende menneske, som spiser græs for at holde sig i live. Det kan simpelthen ikke holde«.

Freja van den Poll Thomsen, erhvervspraktikant