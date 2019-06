Venezuelas Guiadó til FN-top: Der er brug for at vælte Maduro

FN's menneskerettighedschef, Michelle Bachelet, har fredag mødtes med Juan Guaidó, der er oppositionsleder og selvudnævnt præsident i Venezuela.

De to mødtes i Venezuelas hovedstad, Caracas.

Guaidó, der er leder af Venezuelas Nationalforsamling, udråbte i januar sig selv som fungerende præsident i det kriseplagede land. Han er anerkendt af blandt andet USA og flere EU-lande - herunder også Danmark.

Ved fredagens møde gjorde han det klart, at der er brug for at vælte præsident Nicolas Maduro og sætte en stopper for Venezuelas 'lidelse'.

»Må det her besøg tjene til at finde løsninger på den katastrofe, som det her land oplever«, siger Guaidó efter mødet med Bachelet.

»Besøget skal tjene til at genoplive kampen i Venezuela«, lyder det.

Det er første gang, at den tidligere chilenske præsident Bachelet er i Venezuela i rollen som FN's menneskerettighedschef.

Hun mødes senere fredag eftermiddag lokal tid med præsident Maduro.

