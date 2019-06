Millioner af liv i fare: Indien er ved at løbe tør for vand

Røde, gule, blå og grønne.

Krukkerne, som indbyggerne i den indiske millionby Chennai henter vand i, er ganske vist farverige, men de er også et billede på et kulsort problem i det folkerige land.

Det er nemlig ikke kun europæere, der sveder i varmen.

I Indien har en hedebølge kostet mindst 137 mennesker livet den seneste tid, og i baggrunden tårner en langt større potentiel katastrofe sig op: Mangel på drikkevand.

Med 1,3 milliarder indbyggere er Indien det land i verden, hvor der bor næstflest mennesker. Kun Kina har en større befolkning. Og mange mennesker betyder et stort behov for rent drikkevand.

Derfor er millioner af menneskeliv i fare, hvis den voksende drikkevands-krise i Indien ikke bliver løst.

»Udfordringerne som følge af vandmangel er ikke et fremtids-problem. Det er allerede et problem«, siger Samrad Basak, der leder vandprogrammet i World Resource Institutions indiske afdeling, ifølge CNN.

21 store byer risikerer at løbe tør for vand

Hele 21 store byer i landet risikerer at løbe tør for drikkevand i løbet af det kommende år, viser en rapport udgivet af NITI Aayog, en tænketank nedsat af den indiske regering, skriver blandt andre BBC og CNN.

Det gælder blandt andet i Chennai, landets sjettestørste by med fire millioner indbyggere, hvor de fire normale vandreservoirer næsten er udtørret.

Derfor må de fleste af byens indbyggere stå i kø i timevis for at få en smule vand ved de offentlige vandposter, der stadig er åbne.

Kun de rigeste har råd til at få bragt vand ud af private firmaer, men selv med en tung pengepung, risikerer man at skulle vente flere dage på at få leveret drikkevand, skriver BBC.

Den udbredte vandmangel har fået flere små forretningsdrivende til at dreje nøglen om.

Andre arbejder hjemmefra. Og i metroen har man slukket for airconditionen, så den fugtige varme klæber til tøjet. Også skoler og hospitaler er ramt af vandmanglen.

Problemerne i Chennai kan hurtigt blive hverdag mange andre steder, blandt andet fordi monsunregnen er aftaget i de senere år.

Ifølge rapporten risikerer 600 millioner indere at blive ramt af vandmangel de kommende år. Allerede i løbet af 2020 ventes det, at 21 store byer ikke længere kan få drikkevand fra grundvandet.

I Chennai kunne indbyggerne forleden glæde sig over, at det regnede en smule for første gang i et halvt år. Det kunne dog ikke vaske bekymringen for fremtiden væk hos en af de indbyggere, som BBC har talt med i storbyen.

»Det har været meget slemt den seneste måned. Vi beder alle sammen til, at vi snart får en masse regn«, lyder det fra indbyggeren, Rajasimhan.

Cape Town mødte aldrig 'Day Zero'

Det er ikke første gang, at historier om truende vandmangel i verdens store byer rammer avisernes forsider.

I begyndelsen af 2018 annoncerede myndighederne i den sydafrikanske storby Cape Town, at man kun var tre måneder fra at løbe tør for drikkevand.

Nedtællingen til ’Day Zero’, 12. april 2018, blev fulgt tæt, alt imens indbyggerne blev sat på flydende smalkost.

I sidste ende kom 'Day Zero' ikke. Byen løb aldrig helt tør for vand, blandt andet på grund af de vandrestriktioner,som myndighederne indførte, nye tekniske løsninger og en god portion regn fra oven, men da var verdens opmærksomhed drevet over. Videre til en anden lurende katastrofe, som den der nu har ramt Indien.

Temperaturen for Chennai siger i øvrigt 37-39 grader og overskyet i de kommende dage. Regn ser der ikke ud til at komme.