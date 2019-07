58 migranter er fundet døde ved Tunesien efter kæntring

Redningsarbejdere har fundet 38 lig torsdag, der stammer fra en båd med over 80 migranter, som kæntrede i farvandet ud for Tunesien for en uge siden.

Dermed er det samlede dødstal steget til 58 mennesker efter ulykken, oplyser organisationen Røde Halvmånes tunesiske afdeling.

Røde Halvmåne vurderer, at dødstallet kan være flere end 80 mennesker, hvilket vil gøre det til en af de værste bådulykker med migranter nogensinde.

»Bare i dag bjærgede kystvagten 38 lig ud for Zarzis (en by i det sydlige Tunesien, red.)«, fortalte Mongi Slim, en højtstående ansat for det tunesiske Røde Halvmåne.

Overlevere fra ulykken fortalte torsdag i sidste uge til den tunesiske kystvagt, at der var 86 om bord på båden, der sejlede ud fra Libyen mod Europa. Organisationen venter, at dødstallet vil stige.

Da båden kæntrede, reddede en tunesisk fisker fire migranter, der var om bord på den overfyldte båd. En af dem døde på hospitalet.

Libyens vestkyst bliver flittigt brugt som afgangssted for migranter, der håber på at komme til Europa.

65 migranter med kurs mod Europa fra Libyen druknede i maj, da også deres båd kæntrede ud for Tunesien.

ritzau