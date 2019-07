Analyse: FN-rapport presser Venezuelas regering

FOR ABONNENTER

I denne uge mødes repræsentanter for Venezuelas regering igen med landets opposition i Barbados for at forhandle om en løsning på den langvarige politiske krise, der blandt andet har medført, at Venezuela for tiden har to præsidenter og to parlamenter. Med Norge som mægler er der lagt en plan på seks punkter, og begge parter har hidtil udtrykt forsigtig optimisme, men der er ikke sivet noget ud om, hvad der tales om under møderne.