Transkønnet mand kæmper for ligestilling: Vil registeres som far til det barn, han har født

En britisk transkønnet mand har født et barn, og myndighederne vil derfor registrere ham som barnets mor. Nu har han lagt sag an for at blive far på barnets fødselsattest.

Britiske Freddy McConnell blev født som en pige. Da han var 23 år, indså han, at han var transkønnet, og begyndte tre år efter en behandling med testosteron. Han fik også opereret sine bryster.

Herefter levede han som mand i årevis og blev også juridisk registeret som en sådan.

Men så ville han gerne have et barn. Han stoppede med behandling med testosteron, fik behandling ved en fertilitetsklinik og blev gravid i 2017 med sæd fra en donor. Da han i 2018 fødte sit barn, var han stadig registeret som en mand.

Derfor ville han gerne registeres som barnets far på fødselsattesten. Men det afslog de britiske myndighederne.

De insisterer på, at han på barnets fødselsattesten står som barnets mor, da han har født barnet. Og McConnell har nu lagt sag an for at vinde retten til at blive registeret som sit barns far.

Sagen er den første af sin slags i Storbritannien, og den er udførligt beskrevet i Guardian.

Rettens afgørelse ventes senere på ugen, men allerede nu fylder hans navn i spalterne i britisk presse.

Har han krav på anonymitet?

Han har nemlig lige tabt første slag i retten. Sagen er, at han har været anonym i retssagen, men en række medier har ønsket at bruge hans navn.

Derfor har medievirksomhederne anlagt en retssag, som skulle opveje McConnells menneskeretlige krav på privatliv overfor pressens krav på ytringsfrihed.

McConnell ønskede anonymitet, fordi han frygtede, at sagen kunne betyde, at han vil blive kritiseret og forfulgt. Allerede nu har der, mens han var anonym, været »ufølsomme og sarkastiske« kommentarer til tabloidavisernes dækning af sagen.

Også de advokater, som er udpeget til at repræsentere McConnells barn har talt for anonymitet. De har fremhævet, at den fordel, der kunne være ved, at medierne kunne bruge hans navn, ikke står mål med konsekvenserne for barnet.

Omvendt har medievirksomhederne fremhævet, at McConnells selv har lavet en dokumentar om sit faderskab og givet interview til Guardian, hvor han har stillet sig i spidsen for debatten om transkønnedes rettigheder. De mener, at det er i offentlighedens interesse, at det er ham, som har anlagt sagen.

Watch the trailer for our new feature documentary, Seahorse. https://t.co/bqlMx2iu56 pic.twitter.com/fIHcwubrkr — Freddy McConnell (@freddymcconnell) 7. maj 2019

Og tirsdag gav retten medierne medhold. Dommeren mente ifølge Sky News, at McConnell i forvejen selv har søgt mediernes søgelys, og at det vil ændre meget lidt, at de nu bruger hans navn. Og oplever han chikane, må han beskyttes sidenhen.

Far ligesom en søhest

Derfor står McConnell nu frem. I en kommentar til dommen siger han til Guardian, at det vigtigste for ham var at beskytte barnet, men at han nu tager muligheden for at sætte transkønnedes rettigheder på dagsordenen på sig.

Hans advokater fremhæver, at sagen ikke kun drejer sig om McConnell, men om registrering af alle transkønnede fædre, og transkønnede mødre, som i dag altid er tvunget til at blive registeret som fædre. Det er derfor en principiel sag om ligestilling.

»Det at have en præcis fødselsattest er afgørende, og den følger en hele livet og bliver en del af ens identitet«, siger advokaten Karen Holden til Guardian.

Freddy McConnells dokumentar følger ham gennem fertilitetsbehandlingen og fødslen af barnet. Filmen bliver vist senere på året, men Guardian har allerede anmeldt filmen. Den har titlen ’Seahorse’ - efter søhesten, hvor det er hannen, som gennemgår svangerskabet ved at bære de befrugtede æg i sin bug. Se en trailer til filmen her.