Forbløffet albaner opdagede sin egen benstump på franske cigaretpakker i skræmmekampagne

En ældre mand, der mangler sit ene ben, har ved et tilfælde opdaget, at han er blevet skræmmebillede mod rygning på forsiden af cigaretpakker i hele Frankrig og Luxembourg – ledsaget af teksten: »Rygning tilstopper blodårerne«.

Det er der to problemer med. Det ene er, at den albanske mand, der bor i den østfranske by Metz, mistede benet efter skader fra et skudsår i 1997. Det andet er, at han ikke anede, at hans gamle skade ville blive plastret ud over cigaretpakkerne.

Nu har han og hans familie pudset en advokat på sagen for at finde ud af, hvordan han uden sit vidende kan være blevet brugt i en offentlig sundhedskampagne.

Metz : il retrouve la photo de sa jambe amputée sur des paquets de cigarettes https://t.co/w625zN8LGG — France Bleu Lorraine Nord (@fblorrainenord) 17. juli 2019

»Det er alligevel utroligt, at en person, der ikke har givet samtykke, kan finde sig selv uden på cigaretpakker i EU«, siger hans advokat, Antoine Fittante, ifølge avisen France Bleu.

Advokaten erklærer sig også chokeret over, at advarslen er helt misvisende, »fordi denne amputation absolut ingenting har at gøre med tobaksskader«.

Fittante har rettet henvendelse til EU-Kommissionen, der står for disse advarselskampagner.

Opdaget af sønnen

Den albanske mand, der ifølge franske medier er i tresserne, er ikke navngivet. Ifølge France Bleau var det hans søn, der i december 2018 købte en pakke rulletobak i Luxembourg, der pludselig opdagede billedet uden på pakken af en opsvulmet og misdannet benstump.

Sønnen var sikker på, at det var hans far, der var model for billedet, på grund af nogle karakteristiske ar. Det er siden blevet bekræftet af flere andre.

Et halvt år tidligere havde faren besøgt et hospital i Metz for at se, om det var muligt at opfylde en af hans store drømme – at få en benprotese.

»Han håbede. Virkelig. Min far har gået med krykker i over tyve år, men han har aldrig givet op. Han håbede altid at genvinde evnen til at gå selv. For ham var det synonymt med et nyt liv«, fortæller hans datter til avisen La Républican Lorrain.

På hospitalet blev der taget billeder. Og det var tilsyneladende et af disse, der nu pludselig blev brugt i en tobakskampagne.

»Min klient føler sig forrådt og ramt på sin værdighed ved, at alle kan se hans handikap i tobaksbutikkerne. Man må da indrømme, at det ikke er særlig behageligt«, siger advokaten.

Avisen har kontaktet EU-Kommissionen, der kortfattet har svaret, at den albanske mands navn ikke er noteret som rettighedshaver i forbindelse til billedet.

Advokaten kræver derfor, at EU fremlægger alle papirer i sagen for at få opklaret, om en anden gav tilladelsen uretmæssigt – eller om der slet og ret er blevet klokket gevaldigt i sagen.