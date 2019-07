På 'kollisionskurs': EU-ministre advarer Johnson mod brexitprovokationer

Storbritanniens nye premierminister, Boris Johnson, er på 'kollisionskurs' med resten af EU i spørgsmålet om den kommende britiske udtræden af EU.

Det siger den irske udenrigsminister, Simon Coveney.

»Han har tilsyneladende truffet en bevidst beslutning om at bringe Storbritannien på kollisionskurs med EU og med Irland i forbindelse med brexitforhandlingerne«, siger ministeren til den irske tv-station RTE.

Intet vil få ham til at ryste på hånden. Og han har ingen grund til at bløde op på sine holdninger Vivien Pertusot fra tænketanken Ifri

Fra Frankrig lyder der også en vis bekymring over Johnsons stærkt EU-kritiske sprogbrug.

»Vi bliver nødt til at være ansvarlige. Det indebærer at være tydelige, forudsigelige og skabe en arbejdsrelation, hvor der ikke spilles spil, fremtures og provokeres«, siger den franske europaminister, Amelie de Montchalin, til tv-stationen France 2.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har inviteret Boris Johnson til et møde inden for de næste uger. Det samme har Tysklands forbundskansler, Angela Merkel. Det oplyser franske og tyske embedsmænd fredag.

Johnson fastholder, at han vil genforhandle skilsmisseaftalen med EU, mens flere EU-ledere har sagt, at det ikke kan lade sig gøre.

Macron kan spille en hovedrolle

I de vanskelige møder, der venter i de kommende måneder, kan Macron komme til at spille en hovedrolle, venter iagttagere. Den franske præsident har tidligere sagt, at han ikke har noget imod at indtage skurkerollen i brexitforhandlingerne.

»Emmanuel Macron er en af dem, der har stået mest fast på sine holdninger i forhandlingerne«, siger brexitekspert Vivien Pertusot fra tænketanken Ifri.

»Intet vil få ham til at ryste på hånden. Og han har ingen grund til at bløde op på sine holdninger«.

Pertusot tilføjer, at de kommende forhandlinger ventes at blive meget direkte og oprigtige, og at der vil være fokus på, 'hvem der blinker først'.

Der er endnu ikke sat datoer på, hvornår Johnson skal mødes med henholdsvis Merkel og Macron.

Også den irske premierminister, Leo Varadkar, som har visse uoverensstemmelser med Johnson om bestemmelserne vedrørende den britisk-irske grænse, siger, at han ser frem til at møde sin britiske kollega.

»Det, jeg gerne vil have, når jeg får en chance for at tale med ham, er at få en fornemmelse af, hvad han tænker, og hvad hans planer er. Han har før udvist en grad af fleksibilitet«, lyder det fra Varadkar.

ritzau