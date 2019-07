Blitzkrig om Brexit: Boris Johnsons 'krigskabinet' indstiller befolkningen på et hårdt farvel til Bruxelles

Storbritanniens nye premierminister Boris Johnson er en stor beundrer af forgængeren Winston Churchill, der ledte den tidligere stormagt frem til sejr under Anden Verdenskrig.

Og selv om der trods alt ikke er løsnet skarpe skud mellem de britiske øer og det europæiske kontinent, bliver retorikken fra sidste århundrede nu brugt til at beskrive situationen før Storbritanniens udtræden af EU.

Den nye Boris Johnson har nedsat et såkaldt ’krigskabinet’ på seks nøgleministre, der har fået til opgave at føre Brexit ud i livet for enhver pris senest 31. oktober i år. Nu bliver der sat »turbo« på forberedelserne, som det hedder.

For at indstille befolkningen på at Storbritannien styrer direkte mod en hård skilsmisse med EU uden en aftale – og sikkert også for at blødgøre den kontante forhandlingslinje i Bruxelles – blev flere ministre i weekenden sendt i britisk presse ved en form for koordineret medie-blitzkrig for at betone alvoren.

Til avisen Sunday Times siger Michael Gove med ansvaret for at forberede et hårdt Brexit, at regeringen nu opererer ud fra den antagelse, at der ikke kommer nogen skilsmisseaftale med EU, og at det er en »meget realistisk« udgang på de svære forhandlinger – især, fordi Bruxelles ikke vil flytte sig i spørgsmålet om grænsen mellem Irland og Nordirland.

Den nye britiske regering afviser kategorisk at stille sig tilfreds med den aftale med EU, som tidligere premierminister Theresa May ved flere lejligheder forgæves forsøgte at overbevise parlamentet om at stemme for.

»Man kan ikke bare genopvarme en ret, der er blevet sendt tilbage, og forvente, at den bliver mere spiselig«, som Michael Gove udtrykker det i Sunday Times.

Denne gang bliver der ikke mere hvis og hvis og men og flere udskydelser fra britisk side, der kommer til forhandlingerne i Bruxelles med en helt anden for klar mission, lyder det fra regeringen.

500 nye grænsevagter

Samtidig vil der nu bliver afsat betydeligt flere penge til at håndtere situationen i Storbritannien, hvis landet den 31. oktober står uden en aftale og skal forholde sig til hårde grænseovergange og nye toldsatser.

Der vil blive iværksat informationskampagner og afsat penge til op mod 500 nye grænsevagter, der skal få overgangen til at glide lettere. Almindelige EU-borgere på rejse til London må indstille sig på, at de må vente længere tid i køen, mens fortrinsretten vil blive givet til fremragende forskere og andre udlændinge med særlige kvalifikationer.

Ifølge et andet nyt ansigt i Boris Johnsons administration, Rishi Sunak, går den britiske regering til forhandlinger med EU i »venskabelig ånd« og foretrækker en aftale, men landet er parat til at sætte hårdt mod hårdt:

»Vi sætter turbo på forberedelsen af ingen aftale. Det er nu regeringens højeste prioritet«, siger han til Sky News.

Den hårde linje over for EU har givet Boris Johnson medvind i meningsmålingerne, men både i hans eget konservative parti og oppositionspartiet Labour er der klar modstand mod at forlade EU uden en aftale, der ifølge økonomer vil ramme Storbritannien meget hårdt.

Bryder spørgsmålet om Brexit endnu engang sammen i det britiske parlament, kan det ende i et nyvalg, hvilket Labour-lederen Jeremy Corbyn ser frem til med sindsro, siger han: Befolkningen fortjener at blive spurgt, og står valget mellem et hårdt Brexit og at forblive i EU, foretrækker oppositionen det sidste.