Det er hundedyrt at være på: Men fra i dag kan cubanere lovligt koble sig på internettet hjemmefra Det vil koste en dollar i timen at være koblet på internettet hjemme hos de cubanske indbyggere.

Cubanere kan fra i dag tilgå internettet lovligt fra deres nye hjem. Sådan lyder det i en lov, der blev vedtaget i maj, og netop er trådt i kraft.

Loven tillader østatens indbyggere at installere modem og routere i hjemmet og forbinde sig til internettet gennem den statskontrollerede telefon- og internetudbyder Etecsa.

Tidligere har internetadgang været meget begrænset i Cuba. Indtil 2013 var privatpersoners adgang til nettet forbeholdt turisthoteller, og cubanerne har måttet søge centrale, offentlige pladser for at kunne komme på trådløst internet.

»Det er målet at tilbyde bredere og bredere internetadgang til hele befolkningen«, siger Cubas viceminister, Ernesto Rodriguez Hernandez.

Det bliver ikke helt billigt for cubanere at komme på nettet. Det vil koste en dollar i timen at være koblet på internettet, svarende til syv danske kroner.

Til sammenligning ligger den gennemsnitlige løn for Cubas borgere på 50 dollar per måned.

I flere uger har hundredvis af cubanere lavet kampagner på de sociale medier, hvor de undr hashtagget 'Bajenlospreciosdeinternet' kræver billigere adgang til internettet.

»Siden trådløst internet kom til landet er dens pris falde, og det vil den fortsætte med at gøre, siger Ernesto Rodriguez Hernandez.

Han peger på, at prisen vil falde i takt med, at den digitale infrastruktur forbedres.

Lempelsen i cubaneres tilgang til internettet kommer sammen med et statslig påbud om, at cubanerne 'bruger internettet forsvarligt', og at politikere beskytter befolkningen mod 'trusler, angreb og alle slags risici' på internettet.

Den ringe adgang til nettet i Cuba skyldes blandt andet et dårligt udbygget netværk, og at en begrænset del af befolkningen har haft computer i hjemmet.

ritzau