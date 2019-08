Kokain til en værdi af over 13 millioner kroner fundet på en strand i New Zealand

’Sneen’ faldt onsdag nær Auckland, New Zealand. Store mængder kokain er fundet på en strand, hvilket ikke er et enestående tilfælde.

Hvide sandstrande er som regel noget, der tiltrækker såvel turister som lokale i hobetal. På stranden Bethells nær Auckland i det vestlige New Zealand var det dog ikke den billedskønne bounty-forestilling, som de lokale beboere og politi onsdag aften så.

Stranden var nær blevet farvet hvid som sne flere steder – og det var ikke på grund af, at det lige nu er vinter i det aflange land. Der var derimod tale om et stort fund af kokain: 19 pakker, der var markeret med usædvanlige symboler, blev fundet af nogle lokale. Pakkerne med kokain, der nærmest lå strøet ud over stranden, har en værdi af omkring 13,3 millioner kroner, skriver The Guardian.

De lokale tilkaldte politiet, som sidenhen bekræftede, at pakkernes indhold var kokain. Herefter indledte de en stadig igangværende efterforskning med helikopter for at se, om der er mere kokain i området.

»Der er en spinkel mulighed for, at flere pakker kan dukke op på stranden, og vi beder alle om hjælp og om at kontakte os med det samme, hvis de finder flere stoffer«, sagde Colin Parmenter fra Waitematä politi i en erklæring ifølge The Guardian.

En del af en større sending

The Guardian har talt med en forsker fra Massey University i New Zealand, som har viden om kriminalitet i Stillehavet. Han fortæller, at kokainen formentlig stammer fra Colombia eller Peru – og at der sandsynligvis er tale om smuglere, der har kastet kokainen over bord i frygt for at blive arresteret af politimyndigheder for at være i besiddelse af stoffet. I de sydamerikanske lande koster kokain angiveligt 46-50.000 kroner per kilo – i New Zealand er prisen per kilo på omkring 1,6 millioner kroner og er dermed landets dyreste ulovlige stof.

The New Zealand Herald skriver, at pakkerne, der blev fundet på Bethells strand, på størrelse med vhs-bånd. Avisen har talt med en nu pensioneret kriminalbetjent, der mener, at fundet tyder på en »meget større« sending. Og han mener, at den store mængde kokain med »stor sandsynlighed« er importeret af en bande.

»Noget tyder på, at der er tale om ganske stor operation. At miste lidt af den oprindelige forsendelse – fordi afsenderne formentlig har formået at fragte den samme mængde kokain eller mere frem til det sted, det oprindeligt var tiltænkt – betyder, at de stadig kan tjene penge på operationen«, fortæller kilden til den newzealandske avis.

Ødelæggende konsekvenser i regionen

Colin Parmenter fra Waitematä politi fortæller ifølge The New Zealand Herald, at det for dem nu handler om at finde ud af, hvor kokainen stammer fra. Men det vil tage tid at komme dertil i efterforskningen, fortæller han.

New Zealand er sammen med Australien nogle af de lande i verden, der, ifølge The Guardian, har det højeste forbrug af kokain per indbygger. Avisen skriver også, at det ikke er første gang, der er blevet gjort lignende fund på en newzealandsk strand. Store mængder stoffer på flere hundrede kilo er tidligere fundet i forskellige skibsskrog, sandklitter og – hold nu fast – i et diamantbelagt hestehoved sendt fra Mexico.

En større undersøgelse foretaget over de seneste fem år viser ifølge The Guardian, at de to landes massive forbrug af stoffet har ødelæggende konsekvenser for Stillehavsøerne Fiji, Tonga og Samoa, fordi kokainen også bliver eksporteret dertil. Den fattige region bliver således ramt af korruption, vold og ikke mindst stofafhængighed.

Undersøgelsen viser, at der har været en eksplosion i antallet af både og skibe, som har mere end et ton kokain med om bord tværs over Stillehavet for at fodre Australien og New Zealands voksende kokain forbrug.