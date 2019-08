To piloter hædret af Putin for nødlanding i majsmark »Jeg var ikke bange, Jeg så majsmarken foran mig, og jeg forsøgte at minimere vores hastighed«, siger pilot.

Præsident Vladimir Putin har tildelt Ruslands højeste udmærkelse til to piloter, som torsdag nødlandede et fly med 233 mennesker om bord i en majsmark uden at nogen omkom.

De to piloter - Damir Jusupov og Georgij Murzin - er blevet æret med udmærkelsen 'Ruslands Helte', efter de nødlandede en Airbus A321 fra flyselskabet Ural Airlines på en majsmark nær Moskva.

Jusupov hyldes for at have foretaget en mesterlig landing.

Det skete efter flyet havde ramt en flok måger, hvilket satte motorerne ud af spil. Nødlandingen skete kun to minutter efter flyet var lettet.

»Jeg gjorde, hvad jeg måtte gøre. Jeg reddede flyet, passagererne, besætningen. Jeg mener, at det var den eneste mulige beslutning. Jeg mener ikke, at jeg er nogen helt«, siger Jusupov.

»Jeg var ikke bange, Jeg så majsmarken foran mig, og jeg forsøgte at minimere vores vertikale hastighed så vi kunne få en blød landing«, siger han.

»Alle er i live: Piloten er et geni«

En passager siger, at det hele skete på få sekunder.

»Vi lettede og kom ned igen et øjeblik«, siger passageren, Irina Usacheva, til det statslige tv.

Passageren Svetlana Babina siger, at sammenstødet med mågerne kunne høres inden i kabinen, og at der med det samme 'kom mærkelige lyde' fra motorerne.

»Vi må hylde piloten. Under vanskelige omstændigheder landede han så blødt som muligt«, siger hun til nyhedsbureauet RIA Novosti.

»Alle er i live: Piloten er et geni«, siger en passager, Olga, til tabloidavisen Komsomolskaya Pravda.

76 personer blev kvæstet. Seks af dem blev indlagt.

Russiske medier har kaldt hændelsen for 'Miraklet over Ramensk'.

Fem andre besætningsmedlemmer har fået en udmærkelse for at have udvist mod i den faretruende situation.

Flyet lettede i den internationale Zhukovskij-lufthavn for at flyve til Simferopol på Krim.

De russiske myndigheder sagde sent torsdag, at der vil blive grebet ind for at få fjernet en losseplads omkring to kilometer fra Zhukovsky-lufthavnen sydøst for Moskva, da den var et muligt hjem for de fugle, som forårsagede nødlandingen.

ritzau