Gadekampe i Kashmir under FN's sikkerhedsrådsmøde

Det kom fredag til gadekampe i storbyen Srinagar i Kashmir, da FN's Sikkerhedsråd indledte dets første møde om den næsten 50 år gamle, fastlåste konflikt.

Flere hundrede demonstranter forsøgte at gennemføre en protestmarch i byen, men de blev mødt af politi, som spredte folkemængden med tåregas og luftgeværer.

Demonstranterne svarede igen ved at kaste sten, mens de brugte planker fra butikker og blikplader som skjold.

»Vi forsøger at marchere ind til centrum, men politiet anvender magt for at standse os«, sagde en af demonstranterne.

Fredag blev der også meldt om sammenstød flere andre steder i Kashmirdalen, hvor grupper længe har kæmpet for en løsrivelse af området fra Indien.

Modi siger, at hans omstridte beslutning om at fratage delstaten Kashmir sin særlige status vil bane vej for en ny glorværdig æra i regionen.

»Kashmir kommer til at spille en vigtig rolle i Indiens udvikling«, sagde Modi i en tale på Indiens uafhængighedsdag torsdag.

Kritikere af hindunationalisten Modi, som leder partiet Bharatiya Janata (BJP), kalder ham en autoritær manipulator, som vil gøre Indien til en gennemført hindunation.

/ritzau/AFP

ritzau