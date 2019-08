Amerikansk fængselsdirektør fjernes efter Epsteins selvmord

Hugh Hurwitz er blevet fjernet fra sin post som direktør for det føderale fængselsvæsen i USA, Bureau of Prisons (BOP).

Det skriver nyhedsbureauet Reuters mandag.

Den amerikanske justitsminister William Barr har erstattet Hurwitz med veteranen Kathleen Hawk Sawyer, som stod i spidsen for BOP fra 1992 til 2003.

Ifølge Reuters bliver Hurwitz forflyttet til sin tidligere stilling i bureauet.

Årsagen til forflyttelsen af Hurwitz, som har bestredet posten siden maj 2018, er endnu ukendt, skriver Reuters.

Den kommer dog i kølvandet på milliardæren Jeffrey Epsteins selvmord i sin fængselscelle den 10. august.

Epstein sad i Manhattan Correctional Center og var anklaget for menneskehandel og overgreb mod adskillige mindreårige piger. Han risikerede op til 45 års fængsel.

Den 66-årige rigmands selvmord udløste adskillige undersøgelser af fængslet og kritik fra både justitsministeren og flere amerikanske medier.

Tjekkede ikke Epstein

Kritikken går blandt andet på, at fængslet, hvor Epstein sad, ikke holdt ordentligt opsyn med den indsatte.

Sidste mandag sagde William Barr i en tale i New Orleans, at han var 'rystet og ærligt talt vred over fængslets svigt i forhold til at have styr på den indsatte'.

Ifølge nyhedsbureauet AP havde vagterne i den enhed, der skulle holde øje med Epstein, taget store mængder overarbejde på grund af underbemanding i fængslet.

Det gjaldt også lørdag morgen den 10. august, da Epstein blev fundet død i sin celle.

Ifølge avisen The New York Times levede fængselspersonalet ikke op til den fastsatte protokol om at tjekke til Epstein hver halve time.

Som direktør for Bureau of Prisons har Hurwitz ført tilsyn med 122 fængsler og haft ansvar for 37.000 ansatte og omkring 184.000 indsatte.

ritzau