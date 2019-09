Drab på læge med spædbarn i armene: 23-årig fængslet i sagen

En 23-årig mand er varetægtsfængslet i Malmø i forbindelse med drabet på en 31-årig kvinde i sidste måned.

Den fængslede mistænkes for at have deltaget i drabet på åben gade på lægen Karolin Hakim, mens hun bar sit to måneder gamle barn på armen.

Anklageren Pär Andersson siger til svensk tv (SVT), at Hakim formentlig ikke var målet. Det var hendes kæreste, og drabet skulle være planlagt flere dage i forvejen.

Anklagemyndigheden oplyser, at politiet blandt andet har fået oplysninger i sagen fra den kriminelle underverden.

»Vi har fået ganske mange oplysninger fra offentligheden, men ikke bare offentligheden. Også fra den kriminelle verden. Det er usædvanligt, siger Andersson til nyhedsbureauet TT oven på eftermiddagens retsmøde.

Den 23-årige er varetægtsfængslet frem til 27. september. Han er sigtet for medvirken til drab, medvirken til drabsforsøg og medvirken til skærpet brud på våbenlovgivningen. Han er kendt af politiet i forvejen for flere kriminelle forhold.

Karolin Hakim blev dræbt på Sergelsvägen i Malmø-bydelen Ribersborg den 26. august. Det skete klokken 10 om formiddagen.

Hun er af andre blevet beskrevet som et varmt og omsorgsfuldt menneske.

En 19-årig har tidligere været anholdt i sagen. Han er siden løsladt, men indgår fortsat i politiets efterforskning af drabet. Han ejer den flugtbil, der blev benyttet efter drabet.

Avisen Kvällsposten har tidligere skrevet, at politiet jagtede flere gerningsmænd.

Ifølge avisen ventede to personer på manden, der skal have været mål for skyderiet. En tredje person ventede i en Mercedes, som siden midten af august havde været registreret i den 19-åriges navn.

Manden, der angiveligt var mål for skyderiet, skal være begyndt at løbe, da han med sit spædbarn i armene så de to mænd.

De to mænd fulgte angiveligt efter ham og skød mod manden.

Manden tabte sit barn, som barnets mor løb hen for at tage op. Gerningsmændene fik herefter fat i hende og skød hende i hovedet.

Det er oplysninger, som ikke er bekræftet af politiet.

ritzau