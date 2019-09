Donald Trump om opkaldet til Ukraine: »I spilder jeres tid på sludder«

Donald Trump deltager i disse dage i FN’s klimatopmøde i New York. Men det seneste døgn har snakken om en mulig rigsretssag mod USA's præsident fyldt noget mere end klimasnakken.

I et pressemøde fra FN har Donald Trump derfor valgt at møde pressen og deres (mange) spørgsmål om den omstridte sag om opkaldet med Ukraines præsident Selenskij. Et opkald hvor Donald Trump anklages for politisk afpresning, manipulation og regulært embedsmisbrug.

Trump har allerede kaldt skandalen for »ingenting«, og i dagens pressemøde direkte fra FN holder han fast ved den vurdering.

»I spilder jeres tid på sludder«, sådan indleder Trump sit møde med pressen.

Men efter at have fortalt, hvordan han mener, at medierne har det forkerte fokus, fortæller præsidenten dog, at han »støtter fuldstændig gennemsigtighed« i forhold til den information, der måtte komme fra whistlebloweren, der 12. august henvendte sig til myndighederne i USA.

Doald Trump oplyser, at han har meddelt dette til Repræsentanterens Hus onsdag eftermiddag amerikansk tid.

Dertil nævner han også, at han ikke mener, at whistlebloweren er ’første klasse’.

»Jeg insisterer også på, at der skal være gennemsigtelighed i forhold til, hvad Joe Biden har foretaget sig i Ukraine«, fortsætter præsidenten.

»Et svindelnummer«

Derudover understreger Donald Trump, at han ikke har truet noget i Ukraine. Især ikke præsidenten.

»Jeg har ikke truet nogen til at gøre noget under politisk pres«, fortæller Trump. Han mener derimod, at der er tale om »et svindelnummer« mod ham skabt af Demokraterne.

Ifølge Donald Trump så er den eneste, der har truet nogle embedsmed i Ukraine, Joe Biden. Og hans søn Hunter Biden.

»I siger, at jeg har truet Ukraine. Det har jeg ikke, men det er det, Biden har gjort«.

Efter at have afsluttet sin egen tale til pressemødet åbner præsidenten for spørgsmål, men gør det klart, at han ikke vil svare på spørgsmål om »menneskejagten«, som han kalder sagen om opkaldet til Ukraine,

208 medlemmer af Demokraterne, der sidder i Repræsentanternes Hus, har allerede udtrykt, at de støtter den videre undersøgelse af, hvorvidt der kan oprettets en rigsretssag mod præsident Donald Trump.

Det er en længerevarende proces at oprette en rigsretssag, og der kræver et flertal i både Repræsentanternes Hus og Senatet for at sagen kan oprettes. Lige nu har Republikanerne flertal i Senatet. Derfor skal mindst 20 republikanere stemme imod Trump for, at der er totredjedeles flertal for en rigsretsdom, og i betragtning af, hvor loyale de republikanske senatorer har været over for Trump, ikke mindst i Rusland-undersøgelsen, vil det kræve rigtig meget, før Senatet kommer bare i nærheden af det.