DI: USA's toldoffensiv mod EU kan ramme dansk eksport hårdt

Det kan få store konsekvenser for danske virksomheder, at USA vil sætte toldsatserne op på en række europæiske varer.

Det vurderer underdirektør i Dansk Industri Peter Thagesen.

»Det her er noget, der vil ramme danske virksomheder relativt hårdt. Ud fra de foreløbige lister, som vi har set, så er der tale om, at det vil ramme dansk eksport til USA for 700 millioner kroner«, siger han.

Ifølge Peter Thagesen er det særligt danske småkager, mejeriprodukter og fisk, der vil blive ramt af de nye amerikanske toldsatser.

Det har ikke været muligt for Ritzau at bekræfte, om de danske varer er at finde på den endelige liste.

Peter Thagesen er bekymret for, at vi kun har set begyndelsen af en større handelsstrid med USA.

»Vi har i forvejen et dårligt forhold til USA rent handelspolitisk, men nu er det gået fra dårligt til værre, desværre«, siger han.

EU-lande gav Airbus ulovlig statsstøtte

Verdenshandelsorganisationen (WTO) gav onsdag USA grønt lys til at indføre forhøjede toldsatser på en række EU-varer.

Det skete, efter at USA fik medhold i, at en række EU-lande har givet den franske flyproducent Airbus ulovlig statsstøtte.

Derefter tøvede USA ikke med at annoncere nye toldsatser på blandt andet fly produceret i EU og en række landbrugsprodukter.

USA har tidligere kastet sig ud i en decideret handelskrig med Kina og har også lagt told på stål og aluminiumsprodukter fra EU.

Peter Thagesen mener stadig, der er mulighed for at undgå en decideret handelskrig med USA.

»Der er vi heldigvis ikke endnu. Men vi skal have for øje, at amerikanerne overvejer at lægge told på den europæiske bilindustri, og hvis det kommer til at ske, så har vi en egentlig handelskrig, og det vil ramme dansk økonomi hårdt«, siger han.

