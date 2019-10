Måling: Portugals socialistparti vinder parlamentsvalg stort Valgstedsmåling peger mod ny periode for premierminister Antonio Costa efter flere år med økonomisk vækst.

Portugals regerende socialistparti har ved parlamentsvalget søndag sikret sig mellem 34 og 39 procent af stemmerne, viser valgstedsmålinger for flere tv-stationer.

Det er en stor sejr for premierminister Antonio Costa, der i den forløbne regeringsperiode har været begunstiget af økonomisk vækst.

»En stor sejr«, lyder det fra den socialistiske parlamentariker Ana Catarian Mendes.

Det borgerlige oppositionsparti PSD står til mellem 27 og 31 procent af stemmerne.

Optællingen af stemmerne gik i gang, efter valgstederne lukkede klokken 21 dansk tid. Valgstedsmålingerne tyder på, at Costa vil få en ny periode som premierminister.

Men partiet har næppe fået nok stemmer til at sikre et absolut flertal i parlamentet. Det var et af valgkampens mål.

Det er uvist, hvilke partier Costa så vil søge støtte fra til at danne en ny regering.

Regeringen, som Costa hidtil har stået i spidsen for, har haft støtte fra venstrefløjspartiet BE og Kommunisterne. Men tonen mellem de tre parter har i de seneste mange måneder været skarp og taget karakter af et brud.

PSD, der kalder sig et socialdemokratisk parti af navn, men er et borgerligt-liberalt parti, må konstatere, at de ikke har kunnet bryde den popularitet, som Costa og Socialistpartiet har redet på, siden det lykkedes at bremse og rette op på den alvorlige økonomiske nedtur, som Portugal oplevede i årene efter finanskrisen i 2008.

