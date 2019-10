Ekspert: Undervurder ikke Erdogans trussel om flygtninge til EU

Tyrkisk præsident forsøger at trække streg i sandet over for EU og sende signal til vælgere, mener ekspert.

Man skal ikke undervurdere muligheden for, at Tyrkiet vil åbne porten til EU for syriske flygtninge.

Det vurderer professor ved Center for Mellemøststudier ved Syddansk Universitet Dietrich Jung.

Erdogan advarede torsdag i en tale EU om, at han vil lade 3,6 millioner syriske flygtninge krydse grænsen til EU.

»Det er svært at vurdere, hvor seriøs han er, men han har vist i de seneste uger og måneder, at han sagtens kan agere i den retning, og jeg vil ikke undervurdere muligheden for, at han åbner porten endnu mere«, siger han.

Dietrich Jung henviser til et stigende antal flygtninge, som de seneste uger er ankommet til Grækenland. Det er ifølge forskeren et symptom på, at Tyrkiet har slækket på kontrollen med de millioner af flygtninge, der befinder sig i landet.

Advarslen fra Erdogan kom, efter at flere EU-lande har kritiseret Tyrkiet for at lancere en militæraktion mod kurdere i det nordlige Syrien.

Vil vise, at EU har brug for Tyrkiet

Med advarslen forsøger Erdogan at trække en streg i sandet over for et EU, der langt henad vejen er afhængig af Tyrkiet, forklarer Dietrich Jung.

»Han vil aldrig få legitimitet af EU til at angribe kurderne, men han prøver at vise, at EU har brug for Tyrkiet i flygtningespørgsmålet, så derfor er det bedst, at EU holder sig til verbale fordømmelser«.

»Man må gerne fordømme angrebene, men når der ikke er handling bag fordømmelserne, så er Erdogan ligeglad«, siger han.

Og mens dagens advarsel skal ses som en streg i sandet over for EU, så skal Erdogans offensiv i Syrien og aggressive retorik over for EU måske mest ses som et indenrigspolitisk signal, vurderer professoren.

»Det ene publikum til alt dette er de forskellige stater i EU. Men næsten endnu vigtigere er hans position i Tyrkiet, hvor han har tabt lokalvalgene i både Ankara og Istanbul«, siger Dietrich Jung.

»Tyrkerne er trætte af de syriske flygtninge, og der er en stærk støtte til at angribe kurderne i Syrien - især blandt den nationalistiske del af befolkningen. Og det er hans vælgere, som er det primære publikum for Erdogan«.

