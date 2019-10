Parlamentsformand siger nej til debat og afstemning om brexit

Det britiske underhus formand, John Bercow, afviser, at den konservative regering kan få sin brexit-aftale med EU til debat og afstemning mandag.

Han konstaterer, at forslaget "i substans er det samme", som det, der var fremlagt under en samling i parlamentet lørdag.

Ifølge Bercow er det ikke i overensstemmelse med parlamentets regler.

»Min afgørelse er derfor, at forslaget ikke vil blive debatteret i dag, eftersom det ville være en gentagelse og en uordentlig måde at gøre det på«, siger han.

Bercow konstaterer derfor, at premierminister Boris Johnson og hans regering må fremlægge hele den lovpakke til vedtagelse, som er nødvendigt for, at Storbritannien kan forlade EU.

Johnson har gentagne gange svoret, at han senest ved deadline 31. oktober, torsdag i næste uge, vil trække Storbritannien ud af EU.

Efter parlamentsformandens afvisning af mandagens debat og afstemning om brexit-aftalen forekommer det meget lidt sandsynligt.

Det har oppositionen allerede taget højde for. Første gang med den såkaldt Benn-lov fra starten af september og senest med Letwin-afgørelsen lørdag, som pålægger regeringen endnu en gang at søge udsættelse for den britiske udtræden af EU.

Man anmoder om en forlængelse til 31. januar.

Johnson sendte sent lørdag et brev med det indhold til EU om en forlængelse. Men for at demonstrere sin modvilje, undlod han at underskrive brevet.

Aftale indgået i sidste uge

Det, som nu venter Johnson, er højst sandsynligt, at der i oppositionen vil blive gjort et forsøg på at samle et flertal om at føje nye elementer til brexit-aftalen.

Labour har luftet et ønske om, at Storbritannien skal forblive i EU's toldunion. Andre dele af oppositionen ønsker at presse på for, at der bliver et tættere samarbejde om handel med EU, end der lige nu lægges op til.

Johnson indgik en revideret aftale med EU under topmødet i Bruxelles i sidste uge. Her blev der indgået en aftale om Nordirland, som betyder, at provinsen forbliver i EU's indre marked.

Nordirland forbliver i en årrække i både EU's toldunion, men også som en del af det britiske toldområde.

På andre områder ligner aftalen den, som den tidligere konservative premierminister Theresa May indgik i 2018 med EU. Men den kunne ikke få flertal i det britiske parlament, og en deadline for brexit i slutningen af marts måtte hun søge udsættelse for.

ritzau