Danmark er verdens dårligste sted at få venner

Eric Leavitt har nu boet i Danmark i sammenlagt otte år. Han er amerikaner, han er dansk gift, og han taler forståeligt dansk. Han har et velbetalt job i it-branchen, er udadvendt og holder af at invitere folk hjem til ham. Men alligevel mangler han én ting: danske venner.

Han er flyttet fra Danmark og tilbage igen, og begge gange har han prøvet at opsøge venskaberne – blandt andet ved at invitere danske kolleger fra arbejdet hjem til middag. Men den anden vej oplever han bare klassisk dansk sarkasme:

»En af mine kolleger sagde: »Hmm, om ti år, så kan det være, at vi kan tage en kop kaffe eller inviterer dig over««, fortæller Eric Leavitt, der opfanger sarkasmen, men også hæfter sig ved, at der gemmer sig 50 procent sandhed i sarkasme. Derfor tæller hans venskaber i Danmark i dag kun andre udlændinge.

Eric Leavitt er langtfra den eneste expat, altså person med arbejde i et andet land end den pågældendes hjemland, i Danmark, som oplever ikke at blive lukket ind i danskernes liv. For tredje år i træk indtager Danmark en bundplacering i expat-organisationen Internations trivselsundersøgelse blandt flere end 20.000 expats fordelt på 64 forskellige lande.

Danmarks overordnede placering i undersøgelsen er nummer 48 ud 64, og her redder de gode muligheder for familieliv, høj digitalisering og sikkerhed Danmark fra en absolut bundplacering. Men hvis man fokuserer på det sociale, ser det straks værre ud. I kategorien ’hvor nemt er det at falde til’ ligger Danmark nummer 63 - kun ’undergået’ af Kuwait. Især muligheden for venskaber trækker Danmark ned i regnskabet, da vi her indtager sidstepladsen.

FAKTA 10 bedste lande at være expat i: 1. Taiwan 2. Vietnam 3. Portugal 4. Mexico 5. Spanien 6. Singapore 7. Bahrain 8. Ecuador 9. Malaysia 10. Tjekkiet Kilde: internations.org

Ikke tid til nye venner

Det er ikke, fordi danskerne er ekskluderende eller lukkede. Sådan oplever Eric Leavitt det i hvert fald ikke. Han oplever bare ikke nogen dybere interesse for ham, når det bliver tydeligt, at han er fra udlandet – også selv om han har været her i flere år.

»Jeg får stadig spørgsmålet; »Hvor lang tid er du så på besøg i Danmark?«, som om jeg er en del af et eller andet prøveprogram. Så siger jeg, at jeg er gift med en dansker, og får dermed vakt lidt mere interesse. Men interessen er ret kort og går hurtigt væk«, siger han.

Blandt de over 30 expats bosat rundt omkring i Danmark, som Politiken har været i kontakt med, er det et gennemgående tema, at venskaberne med danskere ikke når længere end til fyraften, og at danskerne ser ud til at have nok i deres gamle venskaber, der kan gå helt tilbage til børnehaven.

Ifølge professor ved Aalborg Universitet Christian Albrekt Larsen, der har forsket i dansk identitet, så er det ikke, fordi danskerne bevidst fravælger udlændinge. Vi er bare ikke vant til at få nye venner, da vi, i modsætning til eksempelvis amerikanerne, ofte holder os inden for det samme relativt lille geografiske område.

»I de danske miljøer er det nogle gamle venskaber, man holder fast i, da man er mindre geografisk mobil. Så man passer sine gamle venskaber, for det er de folk, man har omkring sig«, siger Christian Albrekt Larsen.

FAKTA Expats i Danmark En expat er en person, der bor i et andet land end sit hjemland. Organisationen Internations har lavet en trivselsundersøgelse med over 20.000 expats i hele verden med mindst 75 svarpersoner i hvert land. Ud af i alt 64 lande ligger Danmark nr. 48 i den overordnede trivsel for expats. I kategorien ’hvor nemt er det at falde til’ ligger Danmark nummer 63, hvor underkategorierne ’finde venner’, ’venlighed’ og ’personlig lykke’ – alle bundplaceringer – trækker Danmark ned. Det er tredje år i træk, at Danmak ligger i bunden i expats’ sociale trivsel. Gode placeringer inden for børnepasning og uddannelse trækker Danmark fra absolut bundplacering til nr. 48. Kilde: internations.org Vis mere

Staten skal nok tage sig af dem

Eric Leavitt har også boet i England og Dubai, men kun i Danmark har han som nyankommet expat oplevet at være overladt så meget til sig selv.

»Jeg har boet andre steder, hvor jeg har været den nye, og her har der været lidt mere: »Hvordan går det med at falde til? Kan jeg hjælpe dig?«, sagt med en ægte interesse. Det er ikke uvenligt her, men det virker, som om alle tror, vi selv får styr på det hele«, fortæller Eric Leavitt.

Og det kan der også være noget om. Christian Albrekt Larsen forklarer, at vores lid til, at det statslige apparat nok skal hjælpe os, har medvirket til, at vi er blevet mere individualistiske og derfor ikke er afhængige af venskaber til at hjælpe os med at passe vores børn, ældre og os selv.

»Alt sådan noget bøvl er ligesom blevet udliciteret, så vi kan have vores individuelle frihed for os selv, og derfor regner vi også med, at folk må lære at begå sig i institutioner i stedet for at begå sig i venskaber«, siger han.

DI kæmper for at holde på expats

Men har det så nogen konsekvenser for Danmark, at expats føler, at det er svært blive venner med danskerne?

Hos Dansk Industri (DI) ser man meget gerne, at den bedste udenlandske arbejdskraft har lyst til at blive her. Og Linda Duncan Wendelboe, der er chef for DI Global Talent, hæfter sig ved, at når expats først har været her i nogle år, så har de det med at blive.

»Når jeg kigger på succeskriterierne, så kigger jeg på, hvor lang tid de bliver her«, siger hun.

Linda Duncan Wendelboe henviser til DI’s tal, der viser, at 30 procent af udenlandske medarbejdere har forladt Danmark efter tre år, mens 40 procent stadig er her efter 10 år.