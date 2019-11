Russisk betjent til truet kvinde: »Du skal ikke være bekymret. Hvis du bliver dræbt, så vil vi komme og registrere liget« Pårørende til dræbte russiske kvinder kræver handling.

Slægtninge til fire russiske kvinder, der alle blev slået ihjel af deres partnere, kræver flere indgreb fra styret i Kreml mod vold mod kvinder.

I et brev til justitsminister Aleksandr Konovalov skriver familierne, at en vicejustitsminister ved navn Mikhal Galperin, er direkte uegnet til sin stilling, efter at han har krænket dem med en række upassende udtalelser om drabssagerne.

Ifølge et uddrag af brevet, som fredag blev offentliggjort af retshjælpsgruppen Zona Prava, undlod politiet at handle på henvendelser fra Jana Savtsjuk, som blev dræbt af sin partner i 2016.

»Du skal ikke være bekymret. Hvis du bliver dræbt, så vil vi komme og registrere liget«, sagde en kvindelig politibetjent til Jana Savtsjuk. En udtalelse, der har chokeret mange.

Vicejustitsminister mener, at mænd er langt mere sårbare

I en udtalelser til Den europæiske Menneskerettighedsdomstol (ECHR) i oktober sagde vicejustitsminister Galperin, at 'vold uden for familien er et større problem end vold i familien'.

Han sagde også, at den nuværende lovgivning sikrer russiske kvinder beskyttelse, mens mænd er langt mere sårbare, da de ikke forventes at bede nogen om beskyttelse.

Udtalelserne var en reaktion på, at kvindelige voldsofre havde klaget over de russiske myndigheder til ECHR, fordi de ikke følte, at de fik tilstrækkelig beskyttelse mod hustruvold.

En af kvinderne var Margarita Gratsjeva, som i 2017 fik hænderne skåret af, da hendes mand overfaldt hende.

Putin erkender voldsproblem, men sender det videre

Præsident Vladimir Putins talsmand siger fredag, at der er problemer med hustruvold i landet, men at det ikke sorterer under Kreml.

Det er ikke et emne, som er på præsidentens dagsorden, siger han.

I en rapport sidste år sagde menneskerettighedsgruppen Human Rights Watch, at russisk politi ignorerer ofre og anmeldelser, når der er tale om hustruvold, og at den gældende lovgivning er mangelfuld.

I rapporten blev der dokumenteret mange grove voldssager, hvor kvinder blev kvalt, slået og brændt af deres partnere eller tidligere partnere.

ritzau