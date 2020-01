Efter droneangreb og missiler er det diplomatiske spil igang

Trump undlod onsdag at true Iran med hævn for missilangreb tidligere på dagen. Dermed er konflikten nået en foreløbig kulmination efter flere dages frygt for åben krig.

Efter at have truet, pustet sig op og indgydet verden frygt for en ny storkrig trådte USA’s præsident Trump med ét ind i rollen som en mere afdæmpet statsmand, da han onsdag aften reagerede på et iransk missilangreb mod to amerikanske militærbaser i Irak et halvt døgn forinden.