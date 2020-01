EU er klar med klimaplan til 7.500 milliarder kroner: »Vi kan være bange og gemme os under sengen, eller vi kan begynde at agere«

Der er både private og offentlige penge i EU’s klimaplan, Green Deal, og pengene skal ikke kun gå til klimaformål. De skal også bruges til at skabe jobs i fattige og forurenede områder til erstatning for tabte arbejdspladser i for eksempel kulproduktion.​​​​​​​​​​

Ja, det er rigtigt, at jeg er barnebarn af en kulminearbejder. Men der er altså ingen fremtid i kul, og tror I egentlig, at jeres børn eller børnebørn har en drøm om at komme til at arbejde i en kulmine?«.