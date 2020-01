Wuhan beder borgere om ikke at forlade byen efter virusudbrud

Automatisk oplæsning Beta

Den kinesiske millionby Wuhan tager nye midler i brug for at mindske spredningen af den ukendte virus, som i Kina har dræbt 17 personer.

Onsdag aften dansk tid bliver borgere i Wuhan af myndighederne bedt om ikke at forlade byen, medmindre særlige omstændigheder gør sig gældende. Det siger lokale myndigheder til kinesisk statsmedie ifølge Reuters.

Desuden lukker byen for offentlig transport torsdag formiddag. Udgående tog og fly fra byen bliver der ligeledes lukket for.

Den kinesiske by er centrum for et Sars-lignende virusudbrud, og folk opfordres til at holde sig væk.

Indtil videre er 17 personer døde af virusset, og mindst 470 personer er blevet smittet.

Advarer mod ikke-nødvendige rejser til Wuhan

Langt størstedelen af smittetilfældene er blevet fundet i Wuhan, der har omkring 11 millioner indbyggere og ligger i hjertet af Kina.

Onsdag aften afholder 16 eksperter fra Verdenssundhedsorganisationen WHO møde om udviklingen. Det er et hasteindkaldt møde, hvor der skal tages stilling til, om virusset udgør en såkaldt international sundhedskrise.

I Storbritannien har man onsdag taget egne foranstaltninger og advaret mod alle ikke-nødvendige rejser til Wuhan.

Udspringet af virusset er formentlig et fiskemarked i byen, der ulovligt har solgt vilde dyr, lyder vurderingen fra kinesiske myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP.

Der er tale om et såkaldt coronavirus, som er i familie med Sars og almindelig forkølelse.

Arnested for den ukendte virus

Der er også bekræftet tilfælde af virusset i Thailand, Sydkorea, Japan, Taiwan og USA.

I alle tilfælde er der tale om personer, som har været i Wuhan, der anses for arnestedet for den ukendte virus.

I flere lande verden over er man begyndt at screene passagerer fra Wuhan.

Det gælder blandt andet i USA, Australien, Japan, Thailand, Singapore og Sydkorea.

Herhjemme er der ikke indført screening af passagerer. Det skyldes, at der ifølge Sundhedsstyrelsen ikke er dokumentation for, at det kan hindre spredning af smitte.

Sundhedsstyrelsen anbefaler heller ikke, at der indføres rejserestriktioner til de lande, hvor der har været tilfælde af det nye virus.

Der er ikke nogen direkte flyruter mellem Danmark og Wuhan.

ritzau