Jair Bolsonaro fornærmer indfødte brasilianere efter racistisk joke

Indfødte aktivistgrupper i Brasilien ser rødt, efter at landets præsident, Jair Bolsonaro, på Facebook jokede med at »indianere er ved at blive mennesker ligesom os«.

Et par gange om ugen uploader Brasiliens præsident Jair Bolsonaro videoer og liveblogs på sin populære Facebookside, men hans seneste video har forarget Brasiliens indfødte samfund.

På Facebook torsdag proklamerede han, at »indianere er uden tvivl er ved at ændre sig... de er i stigende grad ved at blive mennesker, ligesom os«.

Udtalelsen blev med det samme fordømt af indfødte aktivister, der anser den højreorienterede præsident som en historisk trussel.

Det skriver avisen The Guardian.

Sonia Guajajara, en af de mest prominente indfødte ledere i Brasilien, skrev kort efter på Twitter, at hendes interesseorganisation, Brazilian Indigenous People’s Association, ville lægge sag an mod præsidenten for racisme.

»Vi, det indfødte folk og de oprindelige beboere i dette land, forlanger respekt. Endnu engang bryder Bolsonaro med vores forfatning, ved at benægte vores menneskelighed«, skrev hun.

Sammelignede indfødte med dyr i zoo

Den upopulære udtalelse er blot en blandt flere fra Jair Bolsonaro, som tidligere er kommet i karambolage med det homoseksuelle miljø, efter han betegnede sig selv som en »stolt homofob«.

Præsidenten har tidligere sammenlignet indfødte med dyr i zoologisk have og har beskyldt indfødte ledere for at promovere udenlandske interesser i Amazonas.

Flere gange har han truet med tilbagetrække love, der sikrer de indfødte retten over definerede landområder, ligesom han har skåret i midlerne for det statslige apparat FUNAI, der varetager indfødte befolkningsgruppers interesser, og givet medarbejderne forbud mod at tale med pressen.

»Bolsonaro tager vores fremtid fra os«, sagde den indfødte konservatist Olinda Muniz til det tyske medie DW, efter at Bolosonaro lovliggjorde 300.000 illegale bosættelser i Brasiliens landdistrikter - 86 procent af dem ligger i Amazonasregionen, og mange er bygninger, der faciliterer skovrydninger.

»En præsident, som opfordrer til folkemord og ikke gør noget for at forhindre klimakatastrofer, er en person, som aldrig bør repræsentere vores land«, sagde hun.

Bolsonaros kommentar kommer i en tid, hvor han og hans regeringskompagnoner forsøger at styrke deres internationale forbindelser for at modarbejde den kritik, de har modtaget for varetagelsen af Amazonas, verdens største regnskov.

Han er af store dele af det internationale samfund blevet kaldt for klimafornægter, efter at skovrydningen i regnskoven er steget, efter han blev valgt som landets præsident.