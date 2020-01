Danskere opfordres til forsigtighed i hele Kina grundet virus Danskere skal være ekstra forsigtige ved rejser i hele Kina, lyder ny vejledning efter udbrud af coronavirus.

Udenrigsministeriets Borgerservice opfordrer nu rejsende til at være ekstra forsigtige i hele Kina.

Det fremgår af en opdateret rejsevejledning til Kina, som kan ses på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Opfordringen kommer som følge af 'de kinesiske myndigheders omfattende tiltag, heriblandt rejserestriktioner, i flere provinser for at begrænse udbruddet af lungebetændelse med den nye coronavirus.'

Borgerservice fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til provinsen Hubei.

Virusset blev først opdaget i byen Wuhan i netop Hubei-provinsen i det centrale Kina i slutningen af december.

Mindst 80 mennesker har mistet livet som følge af virusset. Flere end 2700 er smittet.

Uanset hvor man rejser i Kina, lyder opfordringen, at man bør holde sig opdateret om udviklingen af udbruddet via lokale myndigheder, nyhedsmedier.

Desuden bør man altid følge Sundhedsstyrelsens råd til rejsende, som findes på styrelsens hjemmeside.

Tidligere mandag oplyste Borgerservice, at de arbejder på at få 13 danskere i den virusramte Hubei-provins væk fra området. Men at der er endnu ikke en løsning på plads.

Borgerservice har ikke et samlet overblik over, hvor mange danskere der er i området.

»Danskerne i området er mere eller mindre spærret inde, men de har det omstændighederne taget i betragtning fint«, sagde Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice mandag eftermiddag.

Ud over at få statsborgerne ud af området er det også en opgave med at sikre, hvordan man skal håndtere de borgere, der bliver hentet ud. For eksempel om de skal i karantæne i en periode.

»Det er en kompliceret operation, vi har gang i, hvor der er mange ting, som skal falde på plads, siger Erik Brøgger Rasmussen.

ritzau