Dødstallet i virusramte Kina tager et hidtil uset spring

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er registreret 64 nye dødsfald som følge af coronavirusset i Hubei-provinsen i Kina.

Det er den hidtil største stigning i dødstallet på et døgn siden virusudbruddets start.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af informationer fra kinesisk stats-tv.

Dermed har i alt 414 personer mistet livet på grund af virusset i Hubei-provinsen alene.

I alt har 425 personer mistet livet i hele Kina, skriver nyhedsbureauet AFP.

Langt de fleste af dødsfaldene er registreret i provinsens hovedstad, Wuhan, hvor coronavirusset har sit epicenter.

Provinsen bekræfter samtidig 2345 nye smittetilfælde. Dermed er der i alt 13.522 smittede alene i Hubei-provinsen, skriver Reuters.

I hele Kina lyder det samlede antal af smittede således over 19.000 personer.

Da både Wuhan og andre kinesiske byer er så godt som lukket ned i forsøget på at begrænse smitten, er der meget begrænsede muligheder for at bevæge sig rundt i og mellem de smitteplagede områder.

Udenrigsministeriet strammer rejsevejledning

Samtidig indfører flere og flere lande restriktioner på flyvninger ind og ud af Kina. Det har øget Kinas internationale isolering og har skabt en øget frygt for landets økonomi, skriver Reuters.

Udenrigsministeriet har mandag aften skærpet sin vejledning for danskere, der ønsker at rejse til Kina.

Tidligere har Udenrigsministeriet opfordret rejsende til Kina uden for Hubei-provinsen til at være ekstra forsigtige. Fra mandag fraråder Udenrigsministeriet nu alle ikke-nødvendige rejser til hele Kina undtagen Hubei-provinsen.

Alle former for rejser til provinsen Hubei frarådes fortsat.

Der er enkelte områder, der omfattet af Udenrigsministeriets rejsevejledning til Kina, hvor der fortsat opfordres til ekstra forsigtighed ikke men ikke frarådes ikke-nødvendige rejser. Her er tale om Taiwan, Macao og Hongkong.

Ændringerne i rejsevejledningen sker som reaktion på udbruddet af corona-virusset, står der i rejsevejledningen.

»Smittespredning ses i stigende grad i flere byer uden for provinsen Hubei. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor, at man også kan være i risiko for smitte med den nye coronavirus uden for provinsen Hubei«, skriver Udenrigsministeriet.

ritzau