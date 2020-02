40 amerikanere på krydstogtskib er smittet med coronavirus

Automatisk oplæsning

40 amerikanere, der har opholdt sig på krydstogtskibet 'Diamond Princess', er testet positive for coronavirus.

Det oplyser Anthony Fauci, der er direktør for USA's nationale institut for allergi og smitsomme sygdomme, til tv-stationen CBS søndag.

Han tilføjer, at de smittede ikke vil være blandt de hundredvis af amerikanere, der evakueres fra skibet og flyves hjem til USA.

»40 af dem er smittet. De skal ingen steder. De kommer til at være på hospitaler i Japan, siger Anthony Fauci.

»Folk med symptomer vil ikke komme med evakueringsflyet«, forklarer han.

De øvrige bliver evakueret 'omgående', tilføjer han.

USA's forsvarsministerium har oplyst, at det er ved at gøre to fly klar til at flyve de amerikanere, der er om bord på 'Diamond Princess', hjem fra Japan.

Tidligere søndag meddelte Japans sundhedsminister, Katsunobu Kato, at foreløbig 355 personer på 'Diamond Princess' er smittet af det nye coronavirus.

Det er umiddelbart ikke klart, om det tal omfatter de 40 amerikanere.

Krydstogtskibet har været i karantæne, siden det ankom til Yokohama i Japan den 3. februar med cirka 3700 passagerer og besætningsmedlemmer.

Årsagen til karantænen var, at en mandlig passager, som gik i land i Hongkong, blev testet positiv for det smitsomme coronavirus fra Kina.

Smittespredningen på krydstogtskibet er den mest omfattende uden for Kina.

Skibet ventes at blive holdt i karantæne til tidligst den 19. februar.

Det nye virus, som har spredt sig fra den kinesiske millionby Wuhan til resten af Kina og næsten 30 andre lande, har krævet 1665 menneskeliv i Kina.

Alene lørdag døde 142 smittede personer i Kina.

ritzau