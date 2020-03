Nu skal Ruslands forfatning forsvare den officielle fortolkning af historien

FOR ABONNENTER

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Arbejdet med at revidere Ruslands forfatning er ved at være færdigt. Mandag var sidste frist for at indlevere forslag inden andenbehandlingen af den samlede tekst 10. marts. Kort før lukketid kom så en stribe tilføjelser fra præsident Vladimir Putins kontor. Det er nu, en del symbolpolitik skal skrives ind, hvis det skal nås. ​​