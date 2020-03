Coronavirus får New York til at erklære nødretstilstand

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, erklærer nødretstilstand på grund af coronavirus.

Det skriver guvernøren på Twitter lørdag aften dansk tid.

Antallet af smittede er lørdag steget til 76, skriver avisen New York Times.

I selve New York City er der 11 bekræftede smittetilfælde, mens 56 af tilfældene er bekræftet i Westchester County nord for storbyen.

Et af de nyeste tilfælde, der er opdaget, er en taxichauffør i bydelen Queens, oplyser embedsmænd til New York Times. Han blev testet positiv fredag aften.

40 ansatte på hospital gik i karantæne

Efterfølgende gik 40 læger, sygeplejersker og andre ansatte på det hospital, hvor den 33-årige chauffør havde henvendt sig, i karantæne. De frygter, at de kan være udsat for coronavirus, skriver New York Times.

Manden kan også have smittet nogle af sine passagerer.

Guvernør Cuomo nævner ikke, hvor mange mennesker der i alt er i karantæne i deres hjem i delstaten. Men fredag sagde myndigheder, at omkring 4.000 mennesker er blevet bedt om at isolere sig inden døre.

Af dem befinder cirka 2.700 sig i selve New York City. De fleste er for nylig vendt hjem efter en rejse til et af de fem lande, hvor udbruddet af coronavirus har været værst - Kina, Italien, Iran, Japan og Sydkorea. Det skriver New York Times.

For en uge siden var det den amerikanske delstat Washington, der erklærede nødretstilstand, efter at det første dødsfald i USA som følge af coronavirus blev bekræftet.

Nødretstilstand betyder i dette tilfælde, at alle statslige myndigheder er pålagt at bruge alle nødvendige ressourcer for at forberede sig på et virusudbrud.

ritzau