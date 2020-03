Mens Danmark kører på halv kraft: Det gør de andre europæiske lande

Automatisk oplæsning

Det fælleseuropæiske sundhedsagentur, ECDC - European Center for Disease Prevention and Control - efterlyser nu en målrettet og øjeblikkelig indsats for at få styr på coronasmitten.

Den hast, hvormed sygdommen breder sig, kan forårsage sygdomsudbredesler, der kan tvinge nationerne i knæ, lyder advarslen.

Selv om risikoen for en stor del af befolkningerne er begrænset, så er den stor for ældre og kronisk syge. Risikoen for, at sundhedssystemernes kapacitet overskrides i de kommende uger anses for at være høj, vurderer ECDC.

Situationen udvikler sig meget hurtigt og en omfattende og hurtig indsats er afgørende for at bremse sygdomsspredningen. Det er nødvendigt at sikre, at befolkningerne ikke omgås ret mange, at de er klar over risikoen og at sundhedsvæsenerne meget hurtigt indstilles på en fokuseret indsats mod coronavirus.

Her er en oversigt over, hvad der gøres i de europæiske lande.

Sverige: Myndighederne har forbudt offentlige forsamlinger med flere end 500 deltagere. Overtrædes det, kan der gives fængselsstraffe. Skolerne holdes åbne, men har fået lov at forlænge skoleåret eller undervise i weekenderne, hvis det skønnes nødvendigt.

Norge: Skoler og børnehaver lukkes. Børn af forældre med kritiske jobs får tilbudt nødpasning. Alle, der har været på rejse uden for Norden, sættes i karantæne. Alle gudstjenester er aflyst.

Finland: Forsamlinger på over 500 mennesker frarådes. Rejser til udlandet frarådes.

Island: Myndighederne har overtaget et hotel i Reykjavik til brug som karantænecenter.

Storbritannien: Skoler i England opfordres til at holde åbent, men opfordres til at aflyse planlagte skolerejser. Heller ikke de skotske skoler lukkes, men forsamlinger på over 500 mennesker er forbudt.

Frankrig: Daginstitutioner, skoler og universiteter er lukkede. Men søndagens planlagte lokalvalg gennemføres. Staten er på vej med en såkaldt solidaritetsfond, der skal støtte det ramte erhvervsliv. Regeringen har fastlåst priserne på håndsprit og taget kontrol over fremstillingen af ansigtsmasker.

Tyskland: Flere delstater - men ikke alle - lukker alle skoler og daginstitutioner. Myndighederne fraråder ikke-nødvendige forsamlinger. Forbuddet mod lastbilkørsel om søndagen er ophævet.

Irland: Alle skoler, universiteter og daginstitutioner er lukket. Der er forsamlingsforbud, så der højst må være 100 indendøre og 500 udendøre. Det rammer også de traditionsrige Sankt Patricks Dag-fejringer. Befolkningen opfordres til at arbejde hjemme.

Belgien: Skoler lukkes, men skal tage sig af at passe bl.a. sundhedspersonales børn. Cafeer og restauranter er lukket. Befolkningen rådes til at arbejde hjemme og undgå den kollektive trafik i myldretiden.

Holland: Universiteter opfordres til at gennemføre forelæsninger via nettet. Forsamlinger med over 100 deltagere aflyses. Museer, koncertsteder og lignende er lukket. Befolkningen opfordres til at arbejde hjemme.

Luxembourg: Alle skoler er lukkede og arrangementer med over 1.000 deltagere er aflyst.

Østrig: Landet vil ikke tillade indrejse fra Italien. Indendørs forsamlinger med flere end 100 deltagere er forbudt. Landets universiteter er lukkede. De østrigske myndigheders rejsevejledninger kategoriserer nu alle lande i verden som højrisikoområder.

Schweiz: Kantonen Ticino har indført nødret med bl.a. lukninger af nogle skoler.

Estland: Alle skoler er lukkede, og større begivenheder er underlagt restriktioner.

Letland: Myndighederne har erklæret nødretstilstand. Begivenheder med over 200 deltagere er forbudt.

Litauen: Landet har indført nødretstilstand. Skoler er lukkede, og næste alle begivenheder aflyst. Der må kun være 100 deltagere ved udendørs arrangementer.

Polen: Alle skoler og daginstitutioner lukkes. Der er indført corona-tjek af indrejsende fra Tyskland og Tjekkiet. Myndighederne opfordrer til at aflyse og undgå større forsamlinger. Kulturinstitutioner er lukkede og kirkerne er opfordret til at gennemføre flere gudstjenester for at undgå, at der kommer for mange til hver enkelt messe.

Italien: Samtlige katolske kirker i Rom har fået ordre til at lukke. Der er indført landsdækkende rejsebegrænsninger og samtlige butikker ud over fødevareforretninger og apoteker holder lukket eller er underlagt begrænsninger i åbningstiderne.

Spanien: En række catalanske byer med over 66.000 indbyggere er nu isolerede. Arrangementer med over 1.000 mennesker er aflyst. Pressede sygehuse rationerer nu håndsprit og mundbind til personalet.

Portugal: Daginstitutioner, skoler og universiteter landet over er lukket. Barer og natklubber er lukket. Der er sat begrænsninger på adgangen til bl.a. restauranter og indkøbscentre. Flyvninger til Italien er aflyst. Forsamlinger på over 5.000 udendørs og 1.000 indendørs frarådes.