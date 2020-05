Eurolande aftaler billige lån fra redningsfond i coronakrise

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Eurolandene har fredag aftalt en række detaljer for billige lån. De lande, der er værst ramt af coronakrisen, kan få lånene fra Den Europæiske Stabilitetsmekanisme (ESM). ESM er kendt som eurolandenes redningsfond.

»I dag er vi blevet enige om detaljerne og de standardiserede vilkår for den pandemiske krisestøtte, som ESM skal stå for«, siger eurogruppens formand, Mario Centeno, på et pressemøde.

Der kan stilles lån til rådighed på op til to procent af ansøgerlandets bruttonationalprodukt (bnp). Bnp er et mål for størrelsen af landets økonomi og velstand.

Formelt mangler nu blot, at ESM's bestyrelse, som er sammensat af repræsentanter for alle medlemslandene, bekræfter aftalen. Danmark er ikke medlem af ESM.

EU's stats- og regeringschefer har sagt, at en større genopretningspakke, hvoraf lånene fra ESM er et af tre økonomiske sikkerhedsnet, skal være klar 1. juni.

Centeno siger efter eurogruppens møde, at det ser fint ud, og at den frist vil blive overholdt.

Den vurdering deler ESM's direktør, Klaus Regling - for så vidt angår de billige lån fra redningsfonden.

»På vegne af ESM er jeg meget glad for, at vi på rekordtid er nået til enighed. Jeg er sikker på, at vi med de nationale procedurer kan gøre ordningen operativ inden for en uge med bestyrelsens godkendelse«, siger Regling.

Samlet har genopretningspakken et omfang af 540 milliarder euro.

I øjeblikket arbejder EU-Kommissionen på et forslag til yderligere krisehjælp.

Det drejer sig om en stor genopretningsfond. Desuden fremsættes et nyt forslag til EU's budgetramme for perioden 2021 til 2027.

Disse forslag ventes tidligst om knap to uger.

ritzau