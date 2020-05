Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tak for din tilmelding!

13 er dræbt i angreb mod afghansk hospital med fødselsklinik To spædbørn er blandt ofrene i et angreb mod et hospital i Kabul, hvor Læger uden Grænser også holder til.

Automatisk oplæsning Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning 13 personer - herunder to spædbørn - er tirsdag blevet dræbt i et angreb mod et hospital i den vestlige del af Afghanistans hovedstad, Kabul. Det oplyser landets indenrigsministerium. Derudover er 15 personer blevet såret i angrebet. Mindst tre væbnede gerningsmænd menes at stå bag angrebet. Ifølge nyhedsbureauerne dpa og Reuters var gerningsmændene forklædt i uniformer, da de stormede hospitalet, der ligger i en fattig del af Kabul. Dpa skriver, at de var iklædt militæruniformer, mens Reuters skriver, at gerningsmændene havde politiuniformer på. Den globale hjælpeorganisation Læger uden Grænser står for driften af en fødselsklinik på det angrebne hospital. »Vi er bekendte med angrebet mod det sygehus, vi støtter. Afghanske sikkerhedsstyrker er i området«. »Vores prioritet er nu vores patienter og ansattes sikkerhed«, skrev Karine Nordstrand, der står i spidsen for Læger uden Grænser i Norge, tirsdag formiddag dansk tid i en mail til det norske nyhedsbureau NTB. Både skud og eksplosioner kunne tirsdag høres på hospitalet, hvor der er plads til 100 patienter. Det siger en sikkerhedsansat til dpa. Flere end 100 personer - herunder tre udlændinge - blev reddet ud ved en redningsaktion, der varede flere timer. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Motivet bag angrebet kendes endnu ikke, og ingen gruppe har taget skylden. Også et andet sted i Afghanistan har et angreb tirsdag fundet sted. I den østlige Nangarhar-provins er 15 civile blevet dræbt ved en begravelse, da en selvmordsbomber sprængte sig selv i luften. Yderligere 56 personer er blevet såret. Det oplyser en talsmand for provinsens guvernør. Heller ikke her har nogen endnu taget skylden for angrebet. Den militante talibanbevægelse har afvist at have noget med nogen af tirsdagens angreb at gøre. ritzau